Cardi B po letu dni razkrila nenavadno ime svojega sina

Cardi B je ob praznovanju prvega rojstnega dne svojega najmlajšega sina na družbenih omrežjih delila utrinke družinskega slavja. Ob tem je javnosti prvič razkrila tudi njegovo ime, Grey Marsean Diggs, ki ga je vse od njegovega rojstva ohranjala zase.

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Dečkov oče je igralec ameriškega nogometa Stefon Diggs, s katerim je bila raperka romantično povezana. Čeprav je Cardi B vajena življenja pod žarometi, je bila pri razkrivanju podrobnosti o najmlajšem otroku precej bolj zadržana.