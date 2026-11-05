Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Tuja scena

Cardi B po letu dni razkrila nenavadno ime svojega sina

Los Angeles, 05. 11. 2026 13.39 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Cardi B po letu dni razkrila nenavadno ime svojega sina

Ameriška raperka Cardi B je ob prvem rojstnem dnevu najmlajšega sina z oboževalci delila nove fotografije in razkrila njegovo ime, ki ga je doslej skrivala pred javnostjo. Dečku, ki ga ima z igralcem ameriškega nogometa Stefnom Diggsom, je ime Grey Marsean Diggs. Pevkina objava je pritegnila pozornost predvsem zaradi nenavadne izbire imena.

Cardi B je ob praznovanju prvega rojstnega dne svojega najmlajšega sina na družbenih omrežjih delila utrinke družinskega slavja. Ob tem je javnosti prvič razkrila tudi njegovo ime, Grey Marsean Diggs, ki ga je vse od njegovega rojstva ohranjala zase.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dečkov oče je igralec ameriškega nogometa Stefon Diggs, s katerim je bila raperka romantično povezana. Čeprav je Cardi B vajena življenja pod žarometi, je bila pri razkrivanju podrobnosti o najmlajšem otroku precej bolj zadržana.

Preberi še Cardi B in Offset kljub burni ločitvi skupaj praznovala z otrokoma

Za glasbenico je to četrti otrok. Iz zakona z raperjem Offsetom ima še hčerki Kulture in Blossom ter sina Wavea. Cardi B je sicer znana po tem, da z oboževalci pogosto deli utrinke iz družinskega življenja, tokrat pa je posebno pozornost pritegnilo prav razkritje imena, na katero so njeni sledilci čakali leto dni.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
Cardi B Grey M.D. ime sin

58-letni Jamie Foxx postal tretjič oče

Bibaleze.si Zvezdnika razkrila šokantno ime za svojega tretjega otroka
Bibaleze.si Prelepo fantovsko ime s čudovitim pomenom
24ur.com Kakšno ime bi Travis Barker izbral za svojega sina?
Bibaleze.si Redko ime za fantka, ki ga nosi tudi sin Klemna Slakonje
Bibaleze.si To so najbolj nenavadna imena slavnih otrok
Cekin.si Znani igralec si je zaradi kariere v mladosti spremenil ime in priimek
Bibaleze.si Starša znanega športnika obžalujeta, kako sta poimenovala sina
Priporoča
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 01 image1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 02 prod1
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 03 prod2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 04 prod3
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 05 prod4
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 06 prod5
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 07 prod6
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 08 image2
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 09 prod7
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 10 prod8
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 11 prod9
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 12 prod10
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 13 prod11
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 14 prod12
  • Lidl Xmas Kuche nov2026 309x513 15 prod13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ferrarijev zvezdnik postal očka: Z ženo sta hčerki nadela prav posebno ime
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Ni pričakovala, da se bo porod končal tako: 'Kaj še sploh lahko gre narobe?'
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Salma Hayek podojila tujega dojenčka, nato pa razkrila družinsko zgodbo
Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša
Pri 58 letih se mu je rodil tretji otrok, partnerica je kar 27 let mlajša
zadovoljna
Portal
Pri 63 letih je pokazala stajling, ki ga bomo kopirale vso jesen
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Nihče ni verjel, da jima bo uspelo, zdaj sta skupaj že leto dni
Po 24 letih zakona se ločujeta
Po 24 letih zakona se ločujeta
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
5 modnih kosov, ki to zimo ne smejo manjkati v vaši omari
vizita
Portal
Kaj je "vitamin P" in zakaj ga mnogim primanjkuje
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Vrste bolečine, ki jih nikoli ne smete ignorirati
Virus, ki ga prenašajo komarji, povzroča neznosne bolečine v sklepih
Virus, ki ga prenašajo komarji, povzroča neznosne bolečine v sklepih
Enkrat debeli, vedno v nevarnosti?
Enkrat debeli, vedno v nevarnosti?
cekin
Portal
Velika banka tarča napada, iz sistema izginili milijoni
Priznani ekonomist opozarja: trg stanovanj ne deluje več za ljudi
Priznani ekonomist opozarja: trg stanovanj ne deluje več za ljudi
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Lažni SMS, klic iz 'banke' in sumljiv nakup: tako vam lahko v nekaj minutah ukradejo denar
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
Leto dni je štela vsak evro. Rezultat je presenetil tudi njo
moskisvet
Portal
Umrl je kralj filmske erotike: njegov film Kaligula je šokiral svet in sprožil velik škandal
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Besede vdove Miša Kovača po pogrebu, ki parajo srce. Ljubezen, ki presega smrt
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Rak prostate pogosto ne boli: moški, ne odlašajte s skrbjo za svoje zdravje
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
Temna stran Sile v Vatikanu: Bob Dylan pred papežem spominjal na Palpatina
dominvrt
Portal
Vaš pes ni edini, ki gleda televizijo z velikim zanimanjem
So se pri otroku pojavile uši? Preverite, kaj vse morate oprati in posesati
So se pri otroku pojavile uši? Preverite, kaj vse morate oprati in posesati
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Mešanica, ki odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
Te naprave po uporabi raje izključite iz elektrike
okusno
Portal
Jabolčni kolač z obratom: trik, ki poskrbi za karamelizirano skorjico in sočno sredico
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Dominik z dvema grižljajema sodnikom pripravil doživetje in se uvrstil v TOP 5
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Super ideja za hitro in enostavno vikend kosilo
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
Popolna jesenska sladica, pripravljena v pičlih 10 minutah
voyo
Portal
Moč narave
Ne zapusti me
Ne zapusti me
Zemljo krast
Zemljo krast
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2022