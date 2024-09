Cardi B po rojstvu tretjega otroka že telovadi: To je pritisk na ženske

31-letnica se je z vrnitvijo k športu pohvalila na družbenih omrežjih, kjer pa, kot vse kaže, ni doživela pričakovanega odziva. Številni njeni sledilci so namreč nad njenim početjem ogorčeni. "Ni minil niti teden dni, odkar je rodila, pa že trenira. To je grozen pritisk na ženske, ki so v zabavni industriji," ji je denimo očital eden od oboževalcev. Cardi B je novico o novem družinskem članu delila šele pretekli petek, rodila pa naj bi že teden dni prej.

A samosvoja pevka se je na negativne komentarje odzvala v svojem slogu. "Včasih, da se izogneš poporodni depresiji, moraš imeti misli zaposlene, meni pa to uspe z delom in aktivnim življenjem. Ampak veš, kaj je smešno? Ko sem se zredila za skoraj sedem kilogramov, ker sem bila v petem mesecu nosečnosti, so me vsi obsojali, zdaj pa so lažno zaskrbljeni in hočejo govoriti o pritisku?!" se je grobo odzvala Cardi, ki naj bi trenutno izvajala predvsem kardio vaje.