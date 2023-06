Cardi B ponosna na svojo hčerko Kulture: 'Ko bom velika, bom zdravnica'

Zadnje dni je vse v znamenju zaključevanja šolskega leta, med tistimi, ki so končali še en razred šole oziroma napredovali s skupino v vrtcu, pa so tudi otroci zvezdnikov. Ena izmed njih je 5-letna Kulture Kiara, hčerka raperke Cardi B, ki je ob koncu vrtca prejela prav posebno priznanje za najboljši plesni gib in ponosno stopila pred mikrofon. Samozavestno je povedala, kaj si želi postati, ko odraste, utrinke z dogodka pa je na svojem Instagramu delila njena ponosna in čustvena mama.

"Ko bom velika, bom zdravnica," je v mikrofon ponosno dejala 5-letna Kulture Kiara, hčerka raperke Cardi B in Offseta. Mladenka je svoje otroške sanje razkrila ob zaključni slovesnosti v vrtcu, na kateri je prejela tudi posebno priznanje za najboljši plesni gib. icon-expand Kulture Kiara si želi postati zdravnica, ko odraste. FOTO: Instagram story Na svojo prvorojenko je bila zelo ponosna slavna pevka, ki je posnetek njenega nastopa pred mikrofonom delila na svojem Instagramu. "Dr. Cephus," je zapisala ob prikupnem posnetku, kasneje pa delila tudi nekaj fotografij s svojo hčerko. "Moj otrok raste. Sem čustvena in ponosna mamica. Imej dobre ocene in svet bo tvoj," je zapisala v objavi. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 30-letnica je delila galerijo fotografij, ki razkrivajo, da si je mlada dama za ta poseben dogodek omislila razkošno roza obleko, čez si je nadela zdravniško haljo, ki je nakazovala na njene otroške sanje o tem, da si želi postati zdravnica, ko odraste. Na nekaterih posnetkih nosi moder plašč in klobuk. Na vseh fotografijah je Kulture, na dveh pozira s svojim psičkom, na eni s priznanjem, na nekaterih pa je tudi ponosna mama Cardi B, ki je svoji 5-letnici ob koncu očitno privoščila veliko sladoledno kupo za nagrado. PREBERI ŠE Hči Cardi B in Offseta za svoj rojstni dan prejela 50 tisoč evrov Glasbenica ima poleg deklice še skoraj dve leti starega sina, ki sta ga z možem Offsetom poimenovala Wave Set. Kot je pred kratkim razkrila za Vogue Singapore, si želi, da njuna otroka, čeprav sta tako ona kot njen mož slavna in bogata, ostaneta skromna. "Zavedati se morata, da določenih stvari ne bosta dobila samo zato, ker sta najina otroka. Čeprav smo premožni, želim, da vesta, da se je treba za svoje cilje boriti, ker to največ šteje," je povedala zvezdnica in dodala, da si želi, da bi bili njeni otroci boljši in pametnejši od nje.