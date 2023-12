Cardi B potrdila razhod z Offsetom: Že dolgo sem samska

Ameriška raperka Cardi B je potrdila, da se z raperjem Offsetom ločujeta. V posnetku na Instragamu je dejala, da je že nekaj časa samska. "Glede na današnje dogodke, za katere mislim, da niso resnični, in mi je vseeno, da sem zanje izvedela, ker sem sedaj že dolgo samska." Zdi se, da se je z besedami odzvala na govorice o tem, da naj bi jo raper varal.

Cardi B in Offset sta se po petih letih zakona razšla.

Glasbenica je v nadaljevanju oboževalcem priznala, da ni vedela, kako naj jim sporoči to novico. "Nisem vedela, kako naj to povem svetu. Ampak čutim, da je bil današnji dan znamenje," je povedala. "Zadnjič, ko sem snemala v živo, sem vam želela povedati, vendar nisem vedela, kako naj vam povem, zato sem si premislila." Dodala je, da si želi v letu 2024 odpreti novo poglavje. "Radovedna sem – za novo življenje in nov začetek."

Na obtožbe, da vara svojo ženo, se je odzval tudi Offset, potem ko je raper Blueface trdil, da je Offset spal z njegovo bivšo partnerko Chrisean Rock. Član skupine Migos je na družbenem omrežju zapisal: "Nikoli se nisem pogovarjal ali govoril s to damo. Resnično ti govorim kolega, potrebuješ pomoč."

Govorice, da sta se 31-letna glasbenika razšla, so se prvič pojavile pred nekaj dnevi, ko so oboževalci ugotovili, da sta si nehala slediti na Instagramu.

Cardi B in Offset imata za sabo pestro preteklost. Poročila sta se leta 2017, leto pozneje pa sta se razveselila deklice Kulture. Kmalu po njenem rojstvu sta se razšla, a se nato leta 2019 znova skupaj pojavila na grammyjih. Septembra 2020 je zvezdnica vložila zahtevek za ločitev, a še isti mesec naj bi se z raperjem pobotala. Leto zatem sta se razveselila sina, ki sta ga poimenovala Wave.