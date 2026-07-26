Cardi B razkrila svoja stroga pravila za vzgojo sinov

Priljubljena raperka Cardi B je med prenosom v živo na Instagramu razkrila, da se je s prijatelji pogovarjala o tem, ali bi svojim sinovom dovolila, da domov pripeljejo dekleta. Odgovorila je pritrdilno, ampak pod jasnimi pogoji.
Kljub temu da sta sinova slavne glasbenice še otroka, Wave Set je namreč star 5 let, Baby Brim pa še ni dopolnil 1 leta, njuna mama že snuje pravila, ki se jih bosta morala držati kot najstnika. Vrata njunih sob bodo ostala odprta, precej strožje pa bi ukrepala, če bi kateri od sinov postal oče. "Tisti dan, ko mi bo povedal, da je dekle spravil v nosečnost, bo moral zapustiti mojo hišo," je dejala Cardi. "Ne zato, ker bi bila zlobna, ampak zato, ker mora prevzeti odgovornost. Če sprejemaš odrasle odločitve, moraš postati odrasel moški," je bila odločna. Dodala je, da v takšnem primeru tudi ne bi bilo več življenja na račun staršev. Sin bi moral poiskati službo, poskrbeti zase in za svojo družino, ona pa bi mu ob strani stala predvsem z nasveti in podporo.
Cardi B je razkrila tudi, da namerava svojim otrokom po dopolnjenem 18. letu pomagati pri najemnini, če se bodo odločili za študij ali ustanovitev podjetja. A ta podpora po njenih besedah ne bo brezpogojna. "Če bom sinu omogočila preveč udobno življenje, bo mislil, da lahko ima otroke enega za drugim, jaz pa bom vse uredila namesto njega. To se ne bo zgodilo," je poudarila.
Cardi B, s pravim imenom Belcalis Marlenis Almánzar, je izjemno uspešna ameriška raperka in tekstopiska, ki je zaslovela v zadnjem desetletju. Postala je ena najvplivnejših glasbenic, saj je kot prva raperka v zgodovini dosegla večkratno prvo mesto na lestvici Billboard Hot 100 s svojimi samostojnimi skladbami. Njen slog je znan po iskrenosti, energičnosti in neposrednosti, zaradi česar je postala pomembna popkulturna ikona, ki s svojo osebnostjo in življenjskimi izkušnjami pogosto odpira razprave o starševstvu, karieri in družbenih normah.
Koncept odgovornega starševstva, ki ga omenja Cardi B, temelji na ideji, da morajo starši otroke pripraviti na samostojnost in sprejemanje posledic lastnih odločitev. To pomeni, da starši ne smejo nenehno 'reševati' težav svojih otrok, saj bi s tem preprečili njihov osebnostni razvoj. V tem primeru gre za spodbujanje finančne in osebne neodvisnosti, kjer starš postavi jasne meje, da otrok razume, da odraslost prinaša obveznosti, kot so skrb za družino, iskanje zaposlitve in upravljanje z lastnimi sredstvi brez zanašanja na starševsko pomoč.
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