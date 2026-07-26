Cardi B razkrila svoja stroga pravila za vzgojo sinov

Kljub temu da sta sinova slavne glasbenice še otroka, Wave Set je namreč star 5 let, Baby Brim pa še ni dopolnil 1 leta, njuna mama že snuje pravila, ki se jih bosta morala držati kot najstnika. Vrata njunih sob bodo ostala odprta, precej strožje pa bi ukrepala, če bi kateri od sinov postal oče. "Tisti dan, ko mi bo povedal, da je dekle spravil v nosečnost, bo moral zapustiti mojo hišo," je dejala Cardi. "Ne zato, ker bi bila zlobna, ampak zato, ker mora prevzeti odgovornost. Če sprejemaš odrasle odločitve, moraš postati odrasel moški," je bila odločna. Dodala je, da v takšnem primeru tudi ne bi bilo več življenja na račun staršev. Sin bi moral poiskati službo, poskrbeti zase in za svojo družino, ona pa bi mu ob strani stala predvsem z nasveti in podporo.