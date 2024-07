Cardi B razkrila vsebino 'gromozanske' Chanelove torbe.

Le kaj vse se skriva v veliki torbi, ki jo je ob obisku pariškega zabaviščnega parka Disneyland s seboj nosila raperka Cardi B? To so se pred dnevi spraševali uporabniki na spletu, raperka, ki je zelo aktivna na družbenih omrežjih, pa jih ni dolgo pustila v nevednosti. S fotografijo notranjosti torbice je potešila radovednost in razkrila, kaj vse se skriva v 'gromozanski' Chanelovi torbi.