Cardi B razmišlja o novi tetovaži, sinovo ime želi nositi na obrazu

Pojasnila je, kako je bil slišati dialog med njo in nekajmesečnim dojenčkom: ''Včeraj sem vprašala: 'Ali imaš rad mamico? Ja?' Vprašala sem ponovno: 'Ali imaš rad mamico?' In sin je odgovoril: 'Ja'!'' Pri tem je vztrajala, da otrok ni odgovoril slučajno, temveč je jasno povedal, da jo ima rad. To pa ni prvič, ko je deček spregovoril krajšo besedo. Pred nekaj časa naj bi ob gledanju otroškega programa ob priljubljeni pesmici ponovil besedo 'Hello' (Pozdravljen, op. a.). Cardi ni mogla skrivati navdušenja: ''Ne vem, če je to normalno ali samo stvar, do katere je prišlo zaradi pandemije. To je noro. V njegovi sobi rabim kamero, ki bo snemala 24 ur na dan.'' Raperka je naravnost navdušena, da je njen sin, njegovo ime je zaenkrat javnosti še neznano, spregovoril pri zgolj štirih mesecih.