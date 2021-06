Cardi B s fotografijo razkrila, da pričakuje drugega otroka

Cardi B je nosečnost razkrila na fotografiji, na kateri je povsem gola, njen trebušček in prsi pa so prebarvani z belo barvo. Nosečnost je pokazala tudi med nastopom na podelitvi nagrad BET , kjer je bila oblečena v oprijetega svetlečega pajaca, ki je trebušček poudaril s prozorno mrežico.

Cardi in Offset sta se na skrivaj poročila septembra 2017, raperka pa je poroko potrdila šele leto kasneje, ko je razkrila, da je noseča s Kulture. Čeprav sta poročena že skoraj štiri leta, je parček imel kar nekaj vzponov in padcev. Cardi B je partnerja pred časom javno obtožila varanja, a je kasneje vseeno ostala z njim in mu odpustila grehe. No, že nekaj mesecev kasneje, septembra 2020 pa je vložila ločitvene papirje.

In čeprav je takrat že delovalo, da je Carid B opravila z očetom svojega otroka, je novembra lani javila, da si je premislila in preklicala ločitev. "Veste, kako je, ko se z vami prepiram na družbenih omrežjih? Točno tako je videti moj odnos z mojim moškim. Ljudje pravijo, da stvari delam samo zaradi pozornosti, ne, ni res, sem samo malo nora," je konec leta 2020 povedala v javljanju v živo na Instagramu: "En dan sem srečna, drug dan bi ga najraje pretepla. Začela sem ga pogrešati. Težko je, ko se ne moreš pogovarjati s svojim najboljšim prijateljem."