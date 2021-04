Cardi B s hčerko po nakupih, zapravili kar 24 tisoč evrov

Cardi B se je v preteklih dneh odpravila po nakupih za svojo dveletno hčerko Kulture Kiari Cephus , zanjo pa je zapravila vrtoglavih 24 tisoč evrov. Poleg dodatkov za lase in nakita ji je kupila še sedem pregrešno dragih torbic.

"Danes sem malo ponorela pri 'šopingu'. Vse za Kulture, nič zame. Vse za KK," je v videu na Instagramu povedala 28-letna mamica: "Kaj? Bog mi je z razlogom dal punčko." V videu, ki ga je kasneje izbrisala, je še povedala: "To se zgodi, ko mi bog da deklico, ki sem si jo vedno želela. Več nakupujem zanjo kot zase."

Glasbenica na svojem profilu na Instagramu večkrat objavlja posnetke hčerke, ki razkazuje svoje nove pridobitve. V enem od videov je malčica razkazala svoje uhane Chanel, pulover Dior in naglavni okras, veliko črno pentljo z okrasnimi kamni.

Zasebna kolekcija dveletnice je tako bogatejša za Chanelovo torbico z biseri, ki stane 3.570 evrov, majhno rožnato torbico, ki stane 3.160 evrov, in uhane Chanel, katerih cena se vrti okoli 400 evrov. Cardi se je ustavila še v Diorjevi trgovini, kjer je svoji malčici kupila mini torbico Lady Dior, ki stane 3.500 evrov.

Ne le, da ima mala dvoletnica že polno omaro pregrešno dragih kosov, malčica ima tudi že svoj Instagram profil, ki ga ureja njena mama. Sledi ji kar 1,8 milijona ljudi. Deklica na fotografijah velikokrat pozira v svojih oblačilih, pregrešno dragih blagovnih znamk, kot so Balenciaga, Moschino in druge.

A malčice ne razvaja le njena mama. Njen oče, prav tako raper,Offset, ji je za drugi rojstni dan kupil rožnato torbico znamke Hermes Birkin, katere cena dosega kar 8 tisoč evrov. Cardi je takrat stopila v bran svojemu partnerju. Tudi sama ima namreč kar nekaj Birkin torbic, tem je namenila celo steno v svoji garderobni sobi. "Če sem jaz kul in če je očka kul, potem mora biti tudi najin otrok kul,« je takrat zapisala na Instagramu: »Če sem jaz videti kot draga p****** in bi bil moj otrok videti ubogo, bi me kritizirali. Zato nisem jezna, da je očka kupil Birkin torbico. Skladala se bo z mamico."