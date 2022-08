Cardi B s skrivnostno prvo obrazno tetovažo

Ameriška raperka, ki je svoje telo že dodobra prekrila s tetovažami, se je nedavno odločila za precej pogumno potezo. Cardi B si je namreč na čeljustno kost dala tetovirati tetovažo, katere pomen zaenkrat ostaja skrivnost.

Grammyjeva nagrajenka in priljubljena raperka Cardi B je nedavno presenetila svoje sledilce, ko je na Instagramu delila fotografijo nove tetovaže. Glasbenica, ki je znana po svoji ljubezni do črnila, se je tokrat odločila za precej drzno potezo in svojo čeljustno kost okrasila z rdečo tetovažo. To je prva obrazna tetovaža 29-letne glasbenice, ki sledilcem (še) ni razkrila, za kakšen motiv se je odločila.

Kljub temu, da pomen skrivnostne tetovaže zaenkrat ostaja neznan, je glasbenica, ki je nedavno povila drugega otroka, pred časom najavila, da razmišlja o tetovaži s sinovim imenom. "Zelo blizu sem temu, da sinovo ime tetoviram na svoj obraz. Tega si zelo želim," je dejala 29-letnica, ki ima z raperjem Offsetom poleg sina Wava še hčerko Kulture.

Prav raper in oče dveh otrok se je ob rojstvu prvorojenke odločil, da si bo njeno ime tetoviral na svoj obraz, in zdi se, da je s tem navdihnil svojo izbranko. Offsetu in Cardi B sicer tetovaže z družinskimi motivi niso tuje, saj sta zakonca med drugim na svojem telesu ovekovečila datum poročnega dne.

