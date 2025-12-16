Cardi B se tudi med obiskom Savdske Arabije intenzivno pripravlja na turnejo

Cardi B je z novo objavo na družbenem omrežju ponovno pokazala svojo edinstveno osebnost in predanost svoji karieri, ko je na Instagramu delila videoposnetek, ki je hitro obkrožil svet. Med obiskom Savdske Arabije, kamor se je podala ob koncu leta, je 33-letnica objavila posnetek vadbe v hidžabu, s čimer si je prislužila ogromno pohval. Njeni sledilci namreč pozdravljajo njeno spoštovanje kulture države gostiteljice.

V nadaljevanju zabavnega posnetka je Cardi B izrazila tudi svoje misli o izzivih, ki jih prinaša vrnitev v formo. "Vsi me sprašujete: 'Cardi, kako ti je uspelo izgubiti vso to težo po dojenčku? Kaj si naredila? Videti si odlično.' Povedala vam bom, kako mi je uspelo. Stres," je dejala zvezdnica, ki ima izjemno natrpan urnik. Usklajuje namreč vzgojo štirih otrok, najmlajši, ki se ga je razveselila z novim partnerjem, igralcem ameriškega nogometa, Stefonom Diggsom, je na svet prijokal komaj prejšnji mesec.