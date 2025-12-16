Naslovnica
Cardi B se tudi med obiskom Savdske Arabije intenzivno pripravlja na turnejo

Rijad, 16. 12. 2025 20.20 pred 2 urama 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
Cardi B

Cardi B je svojim oboževalcem ponovno pokazala, kako predana je svojim nastopom. Raperka, ki kmalu odhaja na novo glasbeno turnejo, je med obiskom Savdske Arabije telovadila v hidžabu, zaradi česar je naletela na številne pozitivne odzive. "Rekla sem vam, da se bom pripravljala na turnejo! Kadarkoli! Kjerkoli," je med drugim pripisala videoposnetku.

Cardi B je z novo objavo na družbenem omrežju ponovno pokazala svojo edinstveno osebnost in predanost svoji karieri, ko je na Instagramu delila videoposnetek, ki je hitro obkrožil svet. Med obiskom Savdske Arabije, kamor se je podala ob koncu leta, je 33-letnica objavila posnetek vadbe v hidžabu, s čimer si je prislužila ogromno pohval. Njeni sledilci namreč pozdravljajo njeno spoštovanje kulture države gostiteljice.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V nadaljevanju zabavnega posnetka je Cardi B izrazila tudi svoje misli o izzivih, ki jih prinaša vrnitev v formo. "Vsi me sprašujete: 'Cardi, kako ti je uspelo izgubiti vso to težo po dojenčku? Kaj si naredila? Videti si odlično.' Povedala vam bom, kako mi je uspelo. Stres," je dejala zvezdnica, ki ima izjemno natrpan urnik. Usklajuje namreč vzgojo štirih otrok, najmlajši, ki se ga je razveselila z novim partnerjem, igralcem ameriškega nogometa, Stefonom Diggsom, je na svet prijokal komaj prejšnji mesec.

Preberi še Cardi B povila četrtega otroka: Še en razlog, da sem boljša različica sebe

Prvih treh potomcev se je razveselila v zvezi s svojim nekdanjim partnerjem, raperjem Offsetom. Kljub ogromnemu delu z vzgojo otrok je Američanka trenutno popolnoma osredotočena na prihajajočo turnejo, ki se bo začela že februarja in končala aprila v Atlanti. Intenzivne priprave pa vključujejo tudi nešteto ur plesa in vadbe z ekipo, s čimer si prizadeva doseči optimalno fizično in odrsko pripravljenost za prihajajoče nastope.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Cardi B turneja Savdska Arabija porod otroci

