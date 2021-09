Cardi B se je razveselila drugega otroka

Cardi B je že drugič postala mama. Na družbenem omrežju je objavila fotografijo otroka s pripisom njegovega datuma rojstva: "4. 9. 2021." Ob datumu je zvezdnica dodala emotikone – modro srce, dinozavra in plišastega medveda – s tem pa namignila, da gre za dečka. Par je kasneje za revijo People v izjavi za javnost potrdil otrokov spol: "Presrečna sva, da sva končno spoznala svojega sina. Od družine in prijateljev je že prejel veliko ljubezni in komaj čakava, da ga spoznajo še ostali sorodniki," sta dejala ponosna starša.

Cardi in Offset sta se na skrivaj poročila septembra 2017, raperka pa je poroko potrdila šele leto kasneje, ko je razkrila, da pričakujeta otroka. Čeprav sta poročena že skoraj štiri leta, je imel parček kar nekaj vzponov in padcev. Cardi B je partnerja pred časom javno obtožila varanja, a je kasneje vseeno ostala z njim in mu odpustila grehe. Že nekaj mesecev kasneje, septembra 2020, je vložila ločitvene papirje, nato pa sporočila, da si je premislila in preklicala ločitev. "Veste, kako je, ko se z vami prepiram na družbenih omrežjih? Točno tako je videti moj odnos z mojim moškim. Ljudje pravijo, da delam stvari samo zaradi pozornosti. Ne, ni res – sem samo malo nora," je konec leta 2020 povedala v živo na Instagramu: "En dan sem srečna, naslednji dan bi ga najraje pretepla. Začela sem ga pogrešati. Težko je, ko se ne moreš pogovarjati s svojim najboljšim prijateljem."