Cardi B se po skoraj treh letih ločuje

27-letna raperka Cardi Bje v torek na sodišču v Atlanti vložila zahtevo za ločitev, v kateri je zapisala, da je njen zakon zOffsetom "nepopravljivo uničen" in da "ni možnosti za spravo". Po poročanju portalaPeople je zvezdnica to storila po tem, ko je izvedela, da je bil njen mož znova nezvest. Par, ki ima dve leti staro hčerkoKulture Kiari Cephus, se mora na sodišču zglasiti 4. novembra. 27-letnica zahteva fizično in pravno skrbništvo nad hčerko ter preživnino. Offset ima iz prejšnjih zvez še tri otroke.

Zvezdnika sta imela že v preteklosti zakonske težave. V Bronxu rojena raperka Cardi B, ki ji je sicer ime Belcalis Almanzar, se je septembra 2017 skrivoma poročila z raperjem Offsetom, članom priljubljene hip hop skupine Migos.

Februarja 2018 je Cardi B v intervjuju za Cosmopolitan pojasnila, zakaj je njuni zvezi dala novo priložnost. "Vem, da sem dobro videti, da sem bogata in nadarjena. Zavedam se, da bi lahko dobila vsakega moškega, ki si ga želim – vsakega košarkarja, nogometaša. Ampak želim rešiti odnos z mojim moškim in ni mi treba razlagati, zakaj," je dejala in dodala, "nisem nikogaršnja last. To je moje življenje. Vzela si bom čas in premislila o svoji odločitvi. Ni prav, kar je storil, toda ljudje ne vedo, kaj sem jaz storila, ker nisem noben angelček."

Veselo novico o poroki sta z javnostjo delila šele junija 2018. Pred tem je že aprila razkrila, da je noseča, hčerka Kulturepa je na svet prijokala julija. Za trenutek je bilo videti, da je družinska sreča popolna. Nato pa je kot strela z jasnega udarila novica, da se zvezdnica ločuje, novico o tem je takrat delila kar sama: "Vsi so me spraševali, kaj se dogaja ... Jaz pa sem medtem reševala razmerje. Sva zelo dobra prijatelja, zelo dobra poslovna partnerja ... On je tisti, h kateremu se lahko vedno zatečem ... Med nama je veliko ljubezni,"nato pa je prišla beseda 'ampak': "stvari med nama nekako niso delovale že nekaj časa, krivca ni ... Nisva več skupaj. Vzela si bom čas za ločitev. Vedno bom imela veliko ljubezni zanj, ker je oče moje hčerke."

28-letni raper je še pred meseci dejal, da se trudi biti boljša oseba in da se je za svoja dejanja ženi tudi opravičil. Mu bo Cardi B dala še eno priložnost?