Cardi B svoj videz modno uskladila z otroškim vozičkom prestižne znamke

Medtem ko večina mamic pri nakupu otroškega vozička gleda predvsem praktičnost in ceno, da si ga lahko privošči, pa to seveda ne velja za slavno raperko Cardi B, ki se rada pohvali, kaj vse si lahko privošči. Zanjo so pomembni tako znamka kot tudi modni trendi, pri čemer pa denar ni ovira.

Cardi B je v preteklosti nosila kreacije različnih modnih hiš, med njimi tudi Thierry Mugler in Chanel, in sicer za različne priložnosti: od številnih modnih in glasbenih dogodkov ali pa zgolj za sprehod po pariških ulicah. 29-letna zvezdnica vsekakor ni ena izmed tistih, ki bi se izogibala drznemu videzu, pa čeprav je nedavno dobila drugega otroka. S svojo zadnjo objavo je, kot kaže, želela sporočiti, da se, četudi opravlja vlogo mame, ne misli odreči visoki modi in jo spretno vnaša v svoj vsakdan.

V svoji zadnji objavi na Instagramu je 29-letna raperka po zaslugi svojega stilista in dolgoletnega sodelavca Kollina Carterja nosila še en nepozaben modni kos. Njen tokratni videz so sestavljali bodi (850 dolarjev, približno 750 evrov), trenčkot z dvojnim zapenjanjem v vrednosti 27.123 dolarjev (skoraj 24.000 evrov) in asimetrično oprijeto modro krilo v vrednosti 1.193 dolarjev, kar je malo več kot 1.000 evrov (zadnja dva kosa sta iz kolekcije pomlad/poletje 2000 in sta pridobljena iz spletne strani My Runway Archive londonskega prodajalca vintage izdelkov), vsi kosi pa so iz obdobja, ko je za Dior ustvarjal britanski kreator John Galliano.

Novi otroški voziček (v vrednosti 7.700 dolarjev, kar je približno 6.800 evrov) in nosilna torba (v vrednosti 3.300 dolarjev, približno 2.917 evrov) sta seveda tudi iz modne hiše Dior. Edina stvar, ki ni iz mogočne pariške modne hiše, so zvezdničini čevlji s peto v mornarski barvi, saj so znamke Christian Louboutin. A verjetno bi za sprehod z vozičkom marsikatera mamica raje izbrala udobne čevlje z nizko peto.

Kot velika ljubiteljica dizajnerskih oblačil in modnih trendov pa Cardi B to svojo strast prenaša tudi na svojo prvorojenko Kulture. Deklica je pri svojih rosnih treh letih že prava modna navdušenka.