Cardi B svoji triletni hčerki kupila torbico za 42 tisoč evrov

28-letna Cardi B je na Instagramu objavila novo fotografijo svoje triletne hčerke Kulture in se tako pohvalila z novim darilom, ki ga je kupila svoji malčici. Glasbenica je hčerki kupila novo torbico z diamanti, ki so po njej posuti v obliki mavrice.

Mala barvna torbica je znamke Hermes, ki velja za eno najprestižnejših modnih znamk. Torbico lahko namreč dobi le tisti, ki je dovolj bogat in znan. Očitno je Kulture že postala dovolj pomembna, da jo je doletela tudi ta čast. Njena mama ji je kupila torbico, ki je stala kar 42 tisoč evrov. "Midve z mojo najboljšo prijateljico za vedno," je ob novi fotografiji zapisala ponosna mama, ki najraje zapravlja denar prav za svojo hčerko.

Mala Kulture na fotografiji skoraj zaljubljeno strmi v svoje bleščeče darilo, kot piše Page Six, pa je torbica zares unikatna: modni oblikovalci so potrebovali okoli sto ur, da so 30.000 obarvanih diamantkov postavili v obliko mavrice.

Oboževalke razsipne glasbenice so izrazile svoje mnenje o pregrešno dragem darilu in več kot očitno je, da so mnenja deljena: nekaterim se zdi darilo fantastično, drugim pa preprosto preveč razsipno za triletno deklico.