Cardi B v Chanelu opravljala družbeno koristno delo: Spoštujte zakon.

"Odpravljam se na opravljanje družbeno koristnega dela," je na svoj Twitter profil zapisala 30-letna raperka Cardi B in s svojimi sledilci delila fotografijo oblačil, ki jih je za to obveznost nadela. "Ne kršite zakonov," je ob tem namignila svojim sledilcem. Glasbenica, ki se je pred leti zaradi pretepa v striptiz klubu znašla v težavah z zakonom, mora v skladu s sodnikovo odločitvijo opraviti 15 dni družbeno koristnega dela.

Zvezdnica, katere pravo ime je Belcalis Marlenis Almánzar, je bila leta 2018 obtožena ogrožanja in nepremišljenega napada, ker je v striptiz klubu v okrožju Queens v New Yorku načrtovala in sodelovala v napadu dveh natakaric. Zvezdnici naj bi pomagali še dve sodelavki.

O svojih napakah je v izjavi iskreno spregovorila in dejala: "Del odraščanja in dozorevanja je tudi to, da priznaš svoja dejanja. To je tudi pravilo, ki ga skušam vcepiti svojim otrokom, a zgled se začne z mano. V preteklosti sem sprejela nekaj napačnih odločitev, s katerimi se sedaj ne bojim soočiti. Ti dogodki me ne opredeljujejo in niso odraz tega, kdo sem. Veselim se, da bo tega konec in se bom lahko znova posvetila stvarem, ki jih imam rada."