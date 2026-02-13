Naslovnica
Tuja scena

Cardi B z novo turnejo buri duhove

Palm Desert, 13. 02. 2026 07.45 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
E.M.
Cardi B

Raperka Cardi B se je po izdaji novega albuma Am I the Drama? odpravila na turnejo. Posnetki prvega koncerta so že preplavili splet in zaradi drznih kostumov ter plesnih gibov hitro pritegnili pozornost uporabnikov. Zvezdnica je sicer med nastopom spregovorila tudi o napeti politični klimi v Združenih državah Amerike.

Za raperko Cardi B je pester teden. Po Super Bowlu, kjer se je ob nastopu Bad Bunnyja pojavila na odru, je raperka začela s svojo turnejo, in sicer prvo turnejo po šestih letih premora, v času katerega je povila štiri otroke in se zelo javno ločila od raperja Offseta. Posnetki prvega koncerta, ki se je odvil v Palm Desertu, so že preplavili splet in hitro pritegnili pozornost uporabnikov.

Cardi B
Cardi B
FOTO: Profimedia

V 90-minutnem setu se je glasbenica, znana po hitih Bodak Yellow, WAP, I Like It in Up, večkrat preoblekla ter na odru priredila pravi plesni šov, med katerim je brez sramu pokazala svoje obline. Na odru ni manjkalo razkošne scenografije in pirotehnike ter plesalcev. Med točkami je spregovorila o svojem zasebnem življenju in pojasnila, da je potrebovala odmor, da se je lahko posvetila svojim otrokom in sebi.

"Potrebovala sem ta čas, a pogrešala sem to, pogrešala sem vas," je dejala obiskovalcem koncerta. Zvezdnica je med nastopom spregovorila tudi o napeti politični klimi v Združenih državah Amerike. V Bronxu rojena glasbenica, sicer hčerka dominikanskega očeta in matere iz Trinidada in Tobaga, je dala jasno vedeti, da služba za carine in priseljevanje ICE na njenih koncertih ni dobrodošla.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Če pridejo, jih bodo dobili! V zaodrju imam solzivec, mojih oboževalcev ne bodo tikali," je bila jasna. Na ostre besede so se pri ICE hitro odzvali in sarkastično pripomnili, da zvenijo kot napredek od zgodovine njenega obnašanja, ki naj bi vključevala drogiranje in ropanje moških v hotelih, ko je delala še kot striptizeta.

Cardi jim ni ostala dolžna: "Nikoli nisem trdila, da sem popolna ali da prihajam iz popolnega sveta. Če govorimo o drogah, govorimo o Epsteinu in njegovih prijateljih, ki so drogirali mladoletne deklice, da bi jih posilili. Zakaj se ne želite pogovarjati o Epsteinovih dosjejih?"

Cardi B se bo na turneji po Severni Ameriki mudila do 17. aprila, ko bo zgodbo zaključila v Atlanti.

Razlagalnik

Cardi B, rojena Belcalis Marlenis Almánzar, je ameriška raperka in igralka. Postala je znana po svoji neposrednosti in energičnih nastopih. Svojo kariero je začela kot zvezda družbenih omrežij, preden je podpisala pogodbo z založbo Atlantic Records in izdala svoj prvi studijski album 'Invasion of Privacy', ki je bil izjemno uspešen in prejel nagrado grammy za najboljši rap album.

Offset, rojen Kiari Kendrell Cephus, je ameriški reper in član hip hop tria Migos, skupaj s svojima bratranecema Quavom in Takeoffom. Migos so znani po svojem edinstvenem slogu, ki vključuje 'trap' zvok in značilno vokalno tehniko. Offset je objavil tudi nekaj samostojnih projektov, ki so dosegli komercialni uspeh.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Cardi B turneja ples obleka

