Cardi B z ogromno tetovažo, za katero je potrebovala več mesecev

Ameriška raperka Cardi B je objavila videoposnetek, pod katerega je zapisala: " Tako druščina! Tukaj je! Trajalo je nekaj mesecev, to je končni izdelek. To je moja hrbtna tetovaža! Razprostira se od vrha hrbta do sredine stegna. Hvala, Jamie Schene ."

Mojster tetoviranja je njen video delil tudi na svojem Instagram profilu, zraven pa razkril, koliko časa sta ga ustvarjala: "Več kot 60 ur, več kot 10 mest, to je bil super projekt in nora izkušnja. Hvala za predanost, moč in gostoljubje."

Ogromno tetovažo sestavlja paleta pisanih cvetov in nekaj metuljev. Cardi je nekaj ur po objavi videa tetovažo razkrila v celoti, in sicer je objavila fotografijo, na kateri pozira v bikiniju. Cardi B ima na telesu še druge tetovaže, med drugim ogromnega pava in ime svojega moža Offseta.