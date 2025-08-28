Cardi B zanikala, da je opraskala in pljunila varnostnico

Cardi B je v svoj zagovor sodniku povedala, da jo je varnostnica zasledovala in jo proti njeni volji snemala, ko je prišla na pregled v ginekološko ambulanto, za njeno nosečnost pa v tistem času javnost še ni vedela. Zvezdnica je priznala, da se je z Emani Ellis soočila, zanikala pa je napad.
"Nisem se je niti dotaknila. Prišlo je do besednega spopada, a niti približno ni preraslo v fizični spopad," je povedala raperka. Sodniku in porotnikom je nato opisala, da je Ellis, ki je v zgradbi delala kot varnostnica, ko je zvezdnica stopila z dvigala, govorila po telefonu, sogovorniku pa je omenila, da je ona pravkar prispela, nato pa ji sledila po hodniku.
Raperka, katere pravo ime je Belcalis Marlenis Almánzar, je dodala, da jo je varnostnica snemala s telefonom in tako vdrla v njeno zasebnost, preden je prišlo do besednega spopada, pa jo je, je povedala Cardi, opozorila, naj se umakne.
Priznala je, da je začela vpiti žaljivke in jo opozorila, naj se umakne. "Dobesedno sva se drli druga na drugo," je še povedala med pričanjem. Njen odvetnik je pripomnil, da se je zvezdnica bala za varnost nerojenega otroka, Ellis pa obtožil, da je vmes spremenila svojo zgodbo.
Varnostnica je med svojim pričanjem dejala, da je zvezdničino ime zavpila iz navdušenja, ko jo je zagledala, o njeni prisotnosti pa ni govorila z nikomer, prav tako je ni snemala. Zatrdila je, da jo je raperka obtožila, da je širila novice o njeni prisotnosti, nato pa jo žalila in ji grozila. Na koncu jo je napadla.
Pričal je tudi lepotni kirurg, ki je dejal, da je varnostnico leta 2022 res zdravil zaradi občutljive brazgotine na licu, ki jo je najverjetneje povzročil noht. Ellis je Cardi leta 2020 tožila zaradi napada in namerne povzročitve čustvene stiske, obtožila pa jo je tudi malomarnosti.
