Cardi B zanikala, da je opraskala in pljunila varnostnico

Raperka Cardi B je pred sodnikom zanikala obtožbe napada na varnostnico, ki jo toži. Emani Ellis trdi, da jo je Američanka pred ginekološko ambulanto v Los Angelesu leta 2018 po licu opraskala z nohtom, ki je bil dolg 7,5 cm, nato pa je nanjo še pljunila. Varnostnica je v tožbi dodala, da je zaradi dogodka travmatizirana.

Cardi B je v svoj zagovor sodniku povedala, da jo je varnostnica zasledovala in jo proti njeni volji snemala, ko je prišla na pregled v ginekološko ambulanto, za njeno nosečnost pa v tistem času javnost še ni vedela. Zvezdnica je priznala, da se je z Emani Ellis soočila, zanikala pa je napad.

"Nisem se je niti dotaknila. Prišlo je do besednega spopada, a niti približno ni preraslo v fizični spopad," je povedala raperka. Sodniku in porotnikom je nato opisala, da je Ellis, ki je v zgradbi delala kot varnostnica, ko je zvezdnica stopila z dvigala, govorila po telefonu, sogovorniku pa je omenila, da je ona pravkar prispela, nato pa ji sledila po hodniku. Raperka, katere pravo ime je Belcalis Marlenis Almánzar, je dodala, da jo je varnostnica snemala s telefonom in tako vdrla v njeno zasebnost, preden je prišlo do besednega spopada, pa jo je, je povedala Cardi, opozorila, naj se umakne.