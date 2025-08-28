Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Cardi B zanikala, da je opraskala in pljunila varnostnico

Los Angeles, 28. 08. 2025 09.55 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
0

Raperka Cardi B je pred sodnikom zanikala obtožbe napada na varnostnico, ki jo toži. Emani Ellis trdi, da jo je Američanka pred ginekološko ambulanto v Los Angelesu leta 2018 po licu opraskala z nohtom, ki je bil dolg 7,5 cm, nato pa je nanjo še pljunila. Varnostnica je v tožbi dodala, da je zaradi dogodka travmatizirana.

Cardi B je v svoj zagovor sodniku povedala, da jo je varnostnica zasledovala in jo proti njeni volji snemala, ko je prišla na pregled v ginekološko ambulanto, za njeno nosečnost pa v tistem času javnost še ni vedela. Zvezdnica je priznala, da se je z Emani Ellis soočila, zanikala pa je napad.

Cardi B se na sodišču zagovarja zaradi obtožb napada na varnostnico.
Cardi B se na sodišču zagovarja zaradi obtožb napada na varnostnico. FOTO: Profimedia

"Nisem se je niti dotaknila. Prišlo je do besednega spopada, a niti približno ni preraslo v fizični spopad," je povedala raperka. Sodniku in porotnikom je nato opisala, da je Ellis, ki je v zgradbi delala kot varnostnica, ko je zvezdnica stopila z dvigala, govorila po telefonu, sogovorniku pa je omenila, da je ona pravkar prispela, nato pa ji sledila po hodniku.

Raperka, katere pravo ime je Belcalis Marlenis Almánzar, je dodala, da jo je varnostnica snemala s telefonom in tako vdrla v njeno zasebnost, preden je prišlo do besednega spopada, pa jo je, je povedala Cardi, opozorila, naj se umakne.

Preberi še Tožba za Cardi B: najemodajalcu naj bi povzročila za 77.000 evrov škode

Priznala je, da je začela vpiti žaljivke in jo opozorila, naj se umakne. "Dobesedno sva se drli druga na drugo," je še povedala med pričanjem. Njen odvetnik je pripomnil, da se je zvezdnica bala za varnost nerojenega otroka, Ellis pa obtožil, da je vmes spremenila svojo zgodbo.

Varnostnica je med svojim pričanjem dejala, da je zvezdničino ime zavpila iz navdušenja, ko jo je zagledala, o njeni prisotnosti pa ni govorila z nikomer, prav tako je ni snemala. Zatrdila je, da jo je raperka obtožila, da je širila novice o njeni prisotnosti, nato pa jo žalila in ji grozila. Na koncu jo je napadla.

Pričal je tudi lepotni kirurg, ki je dejal, da je varnostnico leta 2022 res zdravil zaradi občutljive brazgotine na licu, ki jo je najverjetneje povzročil noht. Ellis je Cardi leta 2020 tožila zaradi napada in namerne povzročitve čustvene stiske, obtožila pa jo je tudi malomarnosti.

cardi b varnostnica tožba pljuvanje raperka
Naslednji članek

Naomi Osaka ob prihodu na igrišče navdušila z bleščicami

SORODNI ČLANKI

Hčerka Cardi B popisala mamino torbo, vredno več kot 60.000 dolarjev

Cardi B izzvala Trumpa zaradi uničenih čevljev, zahteva vrnitev izgnanega strica

Cardi B o svojih otrocih: Pomembno je, da zaslužijo milijardo

Oboževalci Cardi B ugibali o imenu tretjega otroka: Bloom ali Blossom?

Raperka Cardi B okreva po urgentni hospitalizaciji

Offset trdi, da je Cardi B med nosečnostjo spala z drugim moškim: Povej resnico

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1163