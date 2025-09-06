Cardi B zaradi sodnih stroškov prodaja novo verzijo albuma: Sodna izdaja

Dan po tem, ko je porota na sojenju v Los Angelesu odločila, da raperka Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v zgradbi njene ginekološke ambulante, je raperka začela prodajati omejene različice svojega albuma.
Album Am I the Drama? Courtroom Edition je na voljo v štirih novih podobah, z naslovnicami njenih smešnih reakcij med pričanjem. "Mislim, poglejte! ... PO VELIKEM POVPRAŠEVANJU je sodna izdaja albuma AM I THE DRAMA? na voljo ZDAJ," je Cardi zapisala na družbenih omrežjih.
Spomnimo, varnostnica Emani Ellis je zvezdnico namreč tožila, da jo je med sporom opraskala z dolgimi nohti in vanjo pljuvala ter od nje zahtevala 21 milijonov evrov odškodnine. Porota je odločila, da Cardi B ni kriva za napad.
Zvezdnica je med pričanjem priznala, da se je z varnostnico v zgradbi, kjer je ginekološka ambulanta, soočila, zanikala pa je napad. "Nisem se je niti dotaknila. Prišlo je do besednega spopada, a niti približno ni prerasel v fizični spopad," je povedala in priznala, da je začela vpiti žaljivke in jo opozorila, naj se umakne. "Dobesedno sva se drli druga na drugo," je še dejala med pričanjem.
