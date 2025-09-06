Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Cardi B zaradi sodnih stroškov prodaja novo verzijo albuma: Sodna izdaja

Los Angeles, 06. 09. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Po sodni bitki, v kateri je bila Cardi B oproščena obtožb o napadu na varnostnico, je raperka izdala posebno sodno izdajo svojega albuma z naslovom "Am I the Drama? Courtroom Edition". Album je opremljen s štirimi novimi podobami, ki prikazujejo njene smešne reakcije med pričanjem, ki so med sojenjem postale viralne na spletu.

Dan po tem, ko je porota na sojenju v Los Angelesu odločila, da raperka Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v zgradbi njene ginekološke ambulante, je raperka začela prodajati omejene različice svojega albuma.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Album Am I the Drama? Courtroom Edition je na voljo v štirih novih podobah, z naslovnicami njenih smešnih reakcij med pričanjem. "Mislim, poglejte! ... PO VELIKEM POVPRAŠEVANJU je sodna izdaja albuma AM I THE DRAMA? na voljo ZDAJ," je Cardi zapisala na družbenih omrežjih.

Spomnimo, varnostnica Emani Ellis je zvezdnico namreč tožila, da jo je med sporom opraskala z dolgimi nohti in vanjo pljuvala ter od nje zahtevala 21 milijonov evrov odškodnine. Porota je odločila, da Cardi B ni kriva za napad.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zvezdnica je med pričanjem priznala, da se je z varnostnico v zgradbi, kjer je ginekološka ambulanta, soočila, zanikala pa je napad. "Nisem se je niti dotaknila. Prišlo je do besednega spopada, a niti približno ni prerasel v fizični spopad," je povedala in priznala, da je začela vpiti žaljivke in jo opozorila, naj se umakne. "Dobesedno sva se drli druga na drugo," je še dejala med pričanjem.

Cardi B Reperka Sodišče Album
Naslednji članek

Umrla je vojvodinja Kentska, najstarejša članica britanske kraljeve družine

SORODNI ČLANKI

Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v Los Angelesu

Cardi B zanikala, da je opraskala in pljunila varnostnico

Hčerka Cardi B popisala mamino torbo, vredno več kot 60.000 dolarjev

Cardi B izzvala Trumpa zaradi uničenih čevljev, zahteva vrnitev izgnanega strica

Cardi B o svojih otrocih: Pomembno je, da zaslužijo milijardo

Oboževalci Cardi B ugibali o imenu tretjega otroka: Bloom ali Blossom?

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1215