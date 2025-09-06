Cardi B zaradi sodnih stroškov prodaja novo verzijo albuma: Sodna izdaja

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Trije netopirčki visijo na veji in jim je strašno dolgčas. Odločijo se, da bi naredili nekaj zabavnega, in se zmenijo, da bodo tekmovali, kateri od njih pride po kratkem preletu nazaj najbolj krvav. Prvi se spusti v dolino. Po nekaj minutah pride nazaj krvav po gobčku in krempeljčkih. Druga dva ga vprašata: Kaj si pa naredil, da si tako krvav? Netopirček se je pohvalil: Vidita tisto mačko? Nič ni ostalo od nje! Drugi netopirček se spusti v dolino. Kmalu pride nazaj. Bil je ves krvav po gobčku, krempeljčkih in krilih. Druga dva ga vprašata: Kaj si pa ti naredil, da si tako krvav? Vidita tistega psa? Ja, vidiva! Nič ni ostalo od njega, samo kup razcefranega mesa. Še zadnji netopirček se spusti v akcijo. Nazaj pride cel krvav. Ni bilo dela telesa, ki ne bi bil krvav. Druga dva ga z zanimanjem vprašata: Ja, kaj si pa ti naredil, da si tako krvav? Vidita tisti zid tam doli? Ja, vidiva! No, jaz ga pa nisem videl!