Cardi B zaradi Trumpovih dejanj namerava zaprositi za nigerijsko državljanstvo

Ameriška raperka Cardi B namerava zaprositi za nigerijsko državljanstvo, zaradi trenutnih napetosti med Iranom in Združenimi državami Amerike, ki jih je zaostril tudi predsednik Donald Trump. Tako je na Twitterju nekaj krepkih povedala tudi na njegov račun.

Trump je namreč pred kratkim izdal ukaz za zračni napad v Bagdadu, v katerem so ubili poveljnika elitnih enot iranske revolucionarne garde al Kuds, generala Kasema Solejmanija. 27-letnica je kmalu po dogodku na Twitterju izrazila svojo zaskrbljenost glede napetosti med državama, ki jo je smrt Solejmanija le še poslabšala. Zapisala je, da je Trump s tem ogrozil življenja Američanov in dodala: "Najneumnejša poteza, ki jo je Trump naredil do zdaj. Zaprosila bom za moje nigerijsko državljanstvo."