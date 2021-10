Cardi B zaradi zelene kreacije tarča posmeha

Zaradi nenavadnega videza je Cardi na družbenih omrežjih takoj postala tarča posmeha, saj so uporabniki njeno podobo primerjali z različnimi junaki in stvarmi. Nekdo se je ob pogledu nanjo spomnil na žabca Kermita, enega od glavnih likov iz Muppetkov .

Edinstvena modna kombinacija je vključevala tudi nekoliko nagubane široke hlače, ki so popolnoma pokrivale noge in čevlje 28-letne raperke – skoraj kot bi nosila enodelni kostum oziroma ''onesie''. Veliko pozornosti pa je bil deležno tudi njeno pokrivalo oziroma kapuca. K vsemu skupaj je dodala še barvno ujemajoča se sončna očala.

Nekateri uporabniki Twitterja so se šalili, da je njena oprava podobna kostumu sončnice, ki ga je Will Smith nosil v eni od epizod situacijske komedije Princ z Bel Aira , druge pa je spominjala na zelenega Telebajska Dipsija iz otroške oddaje Telebajski .

"Vedno je srčkana, a ta obleka spominja na kostum iz Telebajskov," je zapisal eden od uporabnikov, potem ko je Cardi videl v oblačilu visoke mode. "Prosim, naj nekdo uporabi program Photoshop in njeno sliko nadomesti z dojenčkom v soncu iz Telebajskov," se je oglasil drugi.

Po mnenju nekaterih je bila to ena bolj bizarnih pevkinih modnih odločitev. Nekateri namreč niso bili preveč prizanesljivi in so jo celo primerjali z zelenim smrkljem, spet druge je spominjala na zelenega dinozavra Baby Bopa iz risanke Barney & Friends.