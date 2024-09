Cardi B in njen odtujeni mož Offset sta postala starša tretjemu otroku

Cardi B je zdaj mati treh otrok. S svojim odtujenim možem sta pozdravila rojstvo deklice. Novico je delila na družbenem omrežju, kjer je objavila galerijo fotografij in pripisala: "Najlepša majhna stvar," ter dodala njen datum rojstva: 7/9/24. Na prvi sliki glasbenica sedi v bolniški postelji in drži svojega novorojenčka, ki nosi rožnato kapico. Raperka je delila tudi fotografije, na katerih je njen odtujeni mož Offset in njuni malčki, ki pozdravljajo novega člana družine.

31-letnica je svojo nosečnost oznanila avgusta."Z vsakim koncem pride nov začetek! Tako sem hvaležna, da sem to sezono delila s teboj, prinesel si mi več ljubezni, več življenja in mi daješ novo moč!" je zapisala poleg fotografij, na katerih nosi rdečo obleko, ob tem pa razkazuje svoj nosečniški trebušček."Spomnil si me, da lahko imam vse! Spomnil si me, da mi nikoli ni treba izbirati med življenjem, ljubeznijo in mojo strastjo! Zelo te imam rada in komaj čakam, da boš priča temu, kar si mi pomagal doseči! Veliko lažje je prenašati življenjske preobrate in preizkušnje v ležečem položaju, v mirovanju, a ti, tvoj brat in tvoja sestra ste mi pokazali, zakaj se je vredno prebiti skozi!" je takrat še zapisala v sporočilu, ki ga je namenila takrat svojemu še nerojenemu dojenčku.

Cardi je novico o nosečnosti delila le nekaj ur po tem, ko je njen predstavnik za Us Weekly potrdil, da je vložila zahtevo za ločitev od Offseta in da zahteva primarno skrbništvo nad njunima otrokoma, hčerko Kulture in sinom Waveom. V letih njune zveze se je veliko pisalo o vzponih in padcih njunega razmerja. Zvezdnika sta začela hoditi februarja leta 2017. Raper jo je javno zaprosil oktobra 2017, kasneje pa sta razkrila, da sta se na skrivaj poročila že mesec dni pred tem.