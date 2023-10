Carey Mulligan potrdila rojstvo tretjega otroka

Carey Mulligan in Marcus Mumford sta se razveselila tretjega otroka.

38-letna zvezdnica je v intervjuju označila svoje življenje kot "zelo normalno", saj se vse vrti okoli "šolskih tekov, nedeljskih kosil" in druge "zapletene logistike". Dodatnih podrobnosti o imenu ali spolu svojega tretjega otroka ni razkrila.

Vesela novica, da igralka in pevec skupine Mumford & Sons pričakuje tretjega otroka, je odjeknila januarja, ko se je Carey udeležila prireditve Ameriškega filmskega inštituta. V podporo svojemu filmu Ona ve se je sprehodila po rdeči preprogi, kjer je ponosno pokazala svoj nosečniški trebuh.

Carey in Marcus sta se poročila leta 2012 in imata še sedemletno Evelyn in petletnega Wilfreda.