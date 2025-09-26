Carla Bruni po moževi obsodbi nad medij: z mikrofona iztrgala gobico

Nekdanja francoska prva dama Carla Bruni-Sarkozy je z mikrofona ene od medijskih hiš strgala gobico z logotipom medija in jo vrgla na tla. Gre za medij, ki je pred leti objavil dokument, ki je bil povod za preiskovanje njenega moža, nekdanjega francoskega predsednika. Ta je bil v četrtek obsojen na petletno zaporno kazen.

Carla Bruni-Sarkozy je v četrtek spremljala svojega moža na sodišču v Parizu, kjer so ga obsodili na petletno zaporno kazen. Po izjavi za medije, v kateri je Sarkozy ponovno poudaril svojo nedolžnost, je Bruni z mikrofona enega od medijev iztrgala gobico z logotipom.

Gre za preiskovalni spletni portal Mediapart, ki ga je sloviti The New York Times označil za vodilni preiskovalni medij v Franciji. Na Mediapartu so pred leti namreč objavili dokument, ki je bil povod za začetek preiskave proti nekdanjemu francoskemu predsedniku Nicolasu Sarkozyju.

Sodišče v Parizu je v četrtek Sarkozyja obsodilo na pet let zapora, saj so ga spoznali za krivega kriminalne zarote v povezavi z domnevnim nezakonitim financiranjem predsedniške kampanje leta 2007 s sredstvi, ki naj bi jih prejel od nekdanjih libijskih oblasti, so pa ga oprostili korupcije. Od takratnega libijskega voditelja Moamerja Gadafija je prejel več milijonov evrov. Sodišče nekdanjemu predsedniku ni omogočilo prestajanja kazni na domu. "Če želijo, da spim v zaporu, bom spal v zaporu, vendar z dvignjeno glavo," je po tem med drugim dejal Sarkozy. Začetek prestajanja kazni zaenkrat še ni znan.

