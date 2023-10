Carla Bruni razkrila, da je pred štirimi leti prejela diagnozo raka na dojki

Italijansko-francoska manekenka in pevka Carla Bruni se je odločila deliti svojo diagnozo z javnostjo v objavi na Instagramu, saj želi ob mesecu ozaveščanja o raku dojk izpostaviti, kako pomembno je pravočasno zdravljenje te zahrbtne bolezni, kar pa se lahko zgodi le, če se ženske udeležijo mamografije.

Nekdanja prva dama Francije Carla Bruni je razkrila, da so ji pred štirimi leti diagnosticirali raka dojke. 55-letna manekenka in pevka je to novico delila v videoposnetku, objavljenem na Instagramu, in s tem opozorila na začetek meseca boja proti raku dojk. V posnetku je Brunijeva uporabila kartice z znaki, s katerimi je razkrila svojo diagnozo, nato pa še dala izjavo v francoščini in angleščini.

icon-expand Carla Bruni FOTO: Profimedia

"Pred štirimi leti so mi odkrili raka dojke," je začela in nadaljevala: "Kirurgija, obsevanja, hormonska terapija, šla sem skozi običajno zdravljenje za to vrsto raka." Brunijeva je povedala, da je imela srečo, saj so bolezen odkrili, ko ta še ni agresivno napadala njenega telesa. "Zakaj ni bilo agresivno? Ker ni imel časa postati agresiven," je rekla. "Vsako leto na enaki datum opravim mamografijo. Če ne bi opravila ene vsako leto, danes ne bi imela leve dojke," je razkrila.

Brunijeva je dodala, da je dolgo oklevala, preden je o tem spregovorila, nato pa svoje sledilke pozvala, naj se redno pregledujejo za raka na dojki. "Te objave ne delim, da bi vam povedala podrobnosti o svojem zdravju. To se mi ne zdi primerno," je nadaljevala. "Razlog, zakaj to danes objavljam, je, da posredujem temeljno sporočilo za vse ženske, ki bodo to brale: Vsako leto naredite mamografijo. Vaša življenja so odvisna od tega," je še dodala.