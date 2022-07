Carlos Santana iz zdravstvenih razlogov preložil koncerte

Carlos Santana se je odločil, da bo upošteval nasvet zdravnikov in preložil preostanek turneje, na nastopu katere je pred dnevi omedlel na odru. Tiskovni predstavnik 74-letnega kitarista je sporočil, da bo preostalih šest že napovedanih koncertov prestavljenih, sicer pa se glasbenik počuti dobro in se že veseli, da bo znova stopil pred svoje oboževalce.

"Zdravniki so mu svetovali, naj še nekaj časa počiva in si popolnoma opomore. Počuti se dobro in se že veseli, da se bo znova vrnil na oder, potrebuje le nekaj počitka. Santana obžaluje, da bodo koncerti preloženi, a njegovo zdravje je naša prioriteta. Veseli se, da bo že kmalu znova stopil pred svoje oboževalce," je v izjavi dejal njegov tiskovni predstavnik.

Glasbenik je pred dnevi na odru Pine Knob Music Theatra v Clarkstonu blizu mesta Detroit omedlel na odru, razlog pa sta bili izčrpanost in dehidracija. Prepeljan je bil na najbližji urgentni center, kjer je ostal na opazovanju. Pozneje se je oboževalcem zahvalil za vse molitve in jim zagotovil, da se počuti bolje. "S Cindy sva dobra v tem, da se ne naprezava. Pozabil sem jesti in piti vodo, zato sem dehidriral in omedlel," je zapisal na družbenem omrežju Facebook, kjer je omenil svojo 62-letno ženo, s katero sta se poročila leta 2020.