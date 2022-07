Carlos Santana omedlel na odru

Kitarist Carlos Santana okreva po tem, ko je na odru med nastopom v zvezni državi Michigan omedlel zaradi dehidracije in izčrpanosti. Legendarni glasbenik je nastopal v mestu Clarkston, ko je nenadoma izgubil zavest, nato pa je bil prepeljan v najbližjo bolnišnico. Njegov tiskovni predstavnik je potrdil, da se počuti v redu in že okreva.

"Razloga sta bila izčrpanost in dehidracija. Prepeljan je bil v bolnišnico blizu Clarkstona, ki leži blizu Detroita v zvezni državi Michigan. Sprejeli so ga v urgentnem centru, kjer so ga obdržali na opazovanju in se že počuti bolje," je povedal.

Po družbenih omrežjih so kmalu zaokrožili posnetki kitarista, ki zapušča oder in še zadnjič pomaha občinstvu, potem ko so ga oskrbeli zdravstveni delavci. Sliši se tudi navijanje in vzpodbujanje iz občinstva. Obiskovalci so na prizorišču ostali še nekaj časa po tem, ko so 74-letnega glasbenika v rešilnem vozilu odpeljali v bolnišnico, saj so bili šokirani, poroča The Detroit News. Neka ženska je za publikacijo povedala: "Sprehajal se je po odru in igral, nato pa se je kar naenkrat zgrudil."