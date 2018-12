'Carlton' toži Fortnite zaradi znamenitega plesa

47-letni igralec Alfonso Ribeiro , ki ga svet najbolj pozna kot Carltona iz serijePrinc z Bel Aira, toži dva razvijalca računalniških iger: Epic Games in Take-Two Interactive Software. Podjetjem očita, da so brez njegovega dovoljenja v svojih igrah uporabili njegove značilne plesne gibe, po katerih je slovel njegov lik in tako nepravično služila na njegov račun ter izkoriščala njegov "zaščiten umetniški izraz".

Alfonso trdi, da je eden od plesov – "Fresh" v Fortniteu in "So Fresh" v NBA 2K – kopija njegovega plesa. Zato želi s pomočjo sodišča doseči, da omenjenim podjetjem preprečijo uporabo, prodajo in prikazovanje "njegovega" plesa. Prav tako zahteva odškodnino in zahteva, da obe podjetji nehata služiti na njegov račun. Zaradi tega je sprožil tudi postopek avtorske zaščite "Carltonovega plesa".

"V najbolj priljubljeni igri na svetu so zlorabili njegovo intelektualno lastnino in zaslužili rekordne zneske, ne da bi Alfonso dobil kaj od tega, ali da bi ga vsaj prosili za dovoljenje," pravi njegov odvetnik. Dodal je, da igralec zaradi tega zahteva pravično in razumno deljenje dobička, ki sta ga podjetji zaslužili na račun uporabe ikonične intelektualne lastnine ter zahteva, da njegov značilni ples v igrah nehajo uporabljati.

Alfonso je sicer sam večkrat dejal, da je "ples ukradel" Courtney Cox in Eddieju Murphyju. "Gre za kombinacijo obeh plesov z dodatkom moje osebnosti," je večkrat pojasnil, kako je našel navdih v plesnih gibih Coxove v spotu Brucea Springsteena Dancing in the Dark ter Murphyjevim plesom v njegovem stand upu Eddie Murphy: Delirious.

A njegov odvetnik opozarja, da besede "ukraden" ne bi smeli razumeti dobesedno, temveč je igralec to govoril v šali. "V pravnem smislu besede 'ukradel' ni uporabil," je odločen. Če igralec priznava, od kod je črpal navdih, in hkrati pojasnjuje, da je dodal še veliko mero sebe, pa so ustvarjalci igre preprosto kopirali njegov ples, pojasnjuje in dodaja: "Gre za avtorsko zaščiteno koreografijo."

Alfonso pa ni prvi, ki toži razvijalca iger. 17-letni Russell Horning, bolj znan kot "Fant z nahrbtnikom" (Backpack Kid), isti podjetji toži, ker sta uporabili njegove plesne gibe, znane kot The Floss. Russel je nase opozoril med nastopomKaty Perry v komični oddaji Saturday Night Live, ko je svetu predstavil zanimiv ples The Floss, ki je v hipu obnorel svet.