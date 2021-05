Carmen Electra v svoji hiši namesto steklenic vina razstavila sto parov čevljev

Carmen Electra , ki je bila v devetdesetih letih del igralske ekipe televizijske serije Baywatch , prodaja svoj dom v Kaliforniji. 49-letna igralka za hišo, ki jo krasi pet spalnic in pet kopalnic, zahteva 2,4 milijona evrov, ceno pa je bila primorana že nekajkrat znižati.

"V to hišo sem se preselila pred kratkim. To ogromno stojalo za vinske steklenice sem morala predrugačiti v nekaj bolj kreativnega. V resnici ravno ne pijem vina, zato sem se odločila, da to spremenim v neke vrste muzej za čevlje,"je o nenavadni odločitvi za ameriški Vogue že leta 2017 povedala igralka, katere pravo ime je Tara Leigh Patrick.