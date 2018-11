'Čarovniška' Bela hiša: Trumpova obdarovala otroke

Noč čarovnic je še posebej priljubljena v Zahodnem svetu in angleško govorečih državah – med vsemi pa prednjačijo Združene države Amerije. Tudi Bela hiša je podlegla grozljivemu in čarovniškemu duhu: prva dama je poskrbela za dekoracijo in obdarovanje, sladkarije pa je otrokom delil tudi predsednik.

Noč čarovnic je minila skoraj tako hitro, kot je prišla – z njo pa tudi intenzivne priprave, dekoracije, izrezovanje buč, iskanje primernih kostumov in hoja od vrat do vrat v pričakovanju obdarovanja s sladkarijami. V 'grozljivem' in obenem magičnem čarovniškem duhu je zasijala tudi Bela hiša, ki je bila okrašena z velikimi izrezljanimi bučami in preostalim dekorjem, značilnim za tovrsten čas: suhim koruznim ličjem in slamo ter velikim okrasnim napisom 'noč čarovnic' nad glavnim vhodom.

'Čarovniško' okrašena Bela hiša FOTO: Profimedia

Spominske bombončke sta zamaskiranim otrokom podelila predsednik in prva dama ZDA, Donald in Melania Trump. Otroci so jima zastavili tradicionalno vprašanje: ''Trick or treat,'' in jima dali možnost izbire – bodisi jih obdarujeta ali pa ju ti prestrašijo.

Otroke sta obdarovala predsednik in prva dama ZDA FOTO: Profimedia

In če so se izrazi na obrazih otrok ob tem, ko jih je obdaroval ameriški predsednik, nekoliko zresnili in so tudi sami delovali prestrašeno in zadržano ...

Otroci so bili ob pogledu na resnega predsednika tudi sami zadržani FOTO: Profimedia

... pa jih je prva dama s prijaznim in nasmejanim obrazom uspela privabiti nekoliko bližje in si ogledati njihove čarovniške kostume.

Prijazen nasmeh prve dame je otroke privabil bližje FOTO: Profimedia

Posebno doživetje za otroke je bilo tudi raziskovanje predsednikove limuzine, ki ji zaradi močnega oklepa in drugih varnostnih ukrepov pravijo "pošast" (The Beast).