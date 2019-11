'Čarovniške' preobrazbe tujih zvezdnikov

Evforija ob priljubljenem prazniku noč čarovnic se je že nekoliko polegla, na družbenih omrežjih pa še vedno krožijo fotografije in posnetki izvirnih, zabavnih in tudi strašljivih mask, v katere so letos smuknili tuji slavni obrazi. Bi jih prepoznali?

Kourtney Kardashian Resničnostna zvezdnica Kourtney Kardashian se je preoblekla v kavbojko in se za en dan poslovila od svojih prepoznavnih temnih las. Pozirala je z blond lasuljo in kavbojskim klobukom, za piko na i pa so poskrbela njena oblačila v tipičnem, kavbojskem stilu. Justin Timberlake in Jessica Biel Zakonca Timberlake-Biel na vseh javnih dogodkih delujeta zelo usklajeno in na letošnjem praznovanju noči čarovnic ni bilo nič drugače. Bielova se je preoblekla v svojega soproga, slednji pa je njeno masko pospremil s preobrazbo v mikrofon. Ashley Graham Manekenka močnejše postave se je odločila za kostum fiktivnega lika Jessice Rabbit. Svoje temne lase je skrila pod ognjeno rdečo lasuljo, svojo objavo pa je na Instagramu pospremila z opisom: ''Nisem pokvarjena. Samo privlačijo me takšne stvari.'' Demi Lovato Glasbenica, ki se je zaradi hudih težav z zasvojenostjo od alkohola in prepovedanih substanc za nekaj časa umaknila pred sojem žarometov, se je za noč čarovnic vrnila kot francoska kraljica Marie Antoinette. Temnejšo polt in črne lase je prikrila z ličili, na svojem Instagramu pa delila fotografijo, ob katero je zapisala:''Sem vam dejala, da se ne šalim! Zdaj je prišel moj čas, da zasijem!'' Ciara and Russell Wilson Glasbenica Ciara se je s soprogom Russellom preoblekla v uspešen glasbeni dvojec: Beyonce in Jay-Z-ja. Nicki Minaj Glasbenica Nicki Minaj se je preoblekla v Harley Quinn, njen soprog Kenneth Pettypa v Jokerja. Kevin Hart Igralec in komik Kevin Hart se je za noč čarovnic zamaskiral v Dwaynea Johnsona, fotografijo s primerjavo svoje maske z igralčevim videzom pred leti pa delil na svojem Instagramu, kjer je dopisal, da se je ob tovrstnem podvigu nasmejal do solz. Gigi Hadid Uspešna manekenka Gigi je smuknila v masko v polnem pomenu: preoblekla se je namreč v fiktivni lik iz filma Maska, ki ga je leta 1994 uprizoril igralec Jim Carrey. Jennifer Garner Igralka Jennifer Garner se je za noč čarovnic preobrazila v poštni nabiralnik. Nad svojo izbiro se je pošalila z besedami: ''Zakaj bi bila seksi medicinska sestra, ko pa sem lahko poštni nabiralnik? Živite svojo resnico, ljudje.''