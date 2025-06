Carrie Bradshaw: Včasih osovražena, danes ikona generacije Z

Carrie Bradshaw je eden od glavnih likov serije Seks v mestu, ki je premiero na malih ekranih doživela leta 1998. Po 17 letih se je vrnila na zaslone z nadaljevanjem, ki so ga ustvarjalci poimenovali And Just Like That..., z njim pa obudila ikonično pisateljico kolumne o spolnem življenju Newyorčank, ki je sedaj še bolj priljubljena kot pred leti.

Morda zaradi izida tretje sezone serije And Just Like That... ali pa preprosto zaradi vala nostalgije, ki je trenutno v trendu, so družbena omrežja polna Carrie Bradshaw. Pojavlja se vedno več posnetkov iz serije Seks v mestu, številni oboževalci pa neutrudno delijo najbolj znane trenutke te slavne newyorške kolumnistke.

Sarah Jessica Parker v vlogi Carrie Bradshaw. FOTO: Profimedia icon-expand

Mladim je vedno bolj všeč in jo vedno bolj razumejo

Čeprav so imeli gledalci skozi leta o liku Carrie Bradshaw, ki jo je upodobila Sarah Jessica Parker, mešane odzive, se zdi, da jo nova generacija – zlasti generacija Z (rojena med letoma 1997 in 2012) – zdaj gleda z večjim sočutjem in razumevanjem.

Njena nepopolnost, nevroza in nagnjenost k neuspešnim razmerjem s čustveno nedostopnimi moškimi so postale del njene privlačnosti. Eden izmed komentarjev pod viralnim videoposnetkom, v katerem Carrie dramatično izjavi: "Z najino zvezo je tako konec, da potrebujemo novo besedo za 'končano'," se glasi: "Ona je tako iskrena glede tega."

A Carrie ni bila vedno tako priljubljena. Čeprav so serijo Seks v mestu hvalili zaradi humorja in sodobnega pogleda na odnose, je sama protagonistka sčasoma mnogim šla zelo na živce. Nekateri so menili, da je preveč egocentrična, hkrati preveč konzervativna za kolumnistko, katere glavna tema so odnosi in spolnost.

'Tisti, ki ne mara Carrie, je ne razume'

Pred leti so obstajali celo blogi, posvečeni temu, zakaj je Carrie 'najslabša', mnogim pa je bila veliko manj všečna kot na primer Samantha, Miranda ali Charlotte, ki so ostale glavne tri protagonistke serije. A današnja mladina meni, da so vse tri manj avtentične kot Carrie. Na TikToku je eden od uporabnikov zapisal: "Tisti, ki ne mara Carrie, je ne razume." Mnogi menijo, da je njena čustvena zmedenost, edinstven modni stil in osebnost, tisto, kar jo približa generaciji Z, primerjajo pa jo celo s pevkama Olivio Rodrigo in Lano Del Rey, ki se ne pretvarjata, da nista hladni in ravnodušni.