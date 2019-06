'Čas je, da se teorije zarote o zdravju Britney Spears nehajo'

Jamie Spears , oče 37-letne pevke Britney Spears , je leta 2008 postal njen varuh in ima tako zadnjo besedo pri njenih financah ter odločitvah glede njenega psihičnega in fizičnega zdravja. Za to vlogo naj bi bil pevkin oče tudi plačan. Britney je bila sprva proti njegovemu varovanju, vendar se je potem s tem sprijaznila, saj ni želela izgubiti skrbništva nad otrokoma. Takrat je to varovanje označila za 'hujše od zapora'.

Letos je pevka spet odšla na kliniko za duševne bolezni in kar dva meseca ni bilo slišati nič novega o njej, niti se ni oglasila na Instagramu. Potem je objavila 12-sekundni video, v katerem je obljubila, da se bo kmalu vrnila. Pojasnila je, da je potrebovala čas za soočanje z družinskim stresom in tesnobo. Na nek način je v videu potrdila govorice, da se je sama prijavila v ustanovo za duševne bolezni, saj je skoraj doživela živčni zlom. Tako je zanikala obtožbe, da so jo tja odpeljali pod prisilo. Oboževalci so ji s prijaznimi komentarji na družbenih omrežjih izrazili podporo.

Med oboževalci pa je burilo duhove to, da ima Britney še vedno varuha. Začeli so se spraševati, če je Britney res prostovoljno odšla na zdravljenje. Nato so njeni goreči oboževalci ustvarili ključnik oziroma hashtag #FreeBritney, s katerim so pevki izrazili podporo v težkih časih, saj so bili prepričani, da je na kliniki pridržana proti svoji volji.

Oboževalci Britney Spears so se zbrali pred sodiščem, da so pevki izkazali podporo.

Veliko vlogo pa je pri vsem tem imel tudi Anthony Elia, ustanovitelj spletne strani Absolute Britney. Pevkinega varuha oziroma očeta in celotno ekipo je obtožil, da so zmanipulirali njen profil na Instagramu. Tako je Anthony pevko prikazal v večjih težavah, kot pa je sicer: "Britneyjina ekipa briše pozitivne komentarje pod njene objave na Instagramu in pušča tiste negativne, da bi ji še naprej dajali lažen občutek, da potrebuje pomoč. To je kršitev človekovih pravic!" je zapisal na strani Absolute Britney. Oboževalci so sedaj prepričani, da jo njen oče nadzoruje proti njeni volji in da se Britney želi osvoboditi, za kar potrebuje pomoč javnosti.

Britneyjin oče je zdaj v Los Angelesu vložil tožbo, v kateri obtožuje Anthonyja Elio, da je po krivem obtožil njega in ekipo, da so spreminjali njen Instagram račun. "Čas je, da se teorije zarote o zdravju Britney Spears in norija okoli #FreeBritney neha," je zapisano v uvodu tožbe. Anthony je obtožen, da je imel misijo na internetu razširjati lažne in zlonamerne informacije o Britney, s katerimi je obtožil njenega varuha in ekipo, da ji škodujejo.