Čas za poročne zvonove: Selena Gomez bo dahnila usodni da

Santa Barbara, 27. 09. 2025 10.33 | Posodobljeno pred 3 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
E.M.
Zadnji septembrski vikend bo minil v znamenju poroke Selene Gomez in Bennyja Blanca, poročajo tuji mediji. Petkov večer sta zaljubljenca preživela v družbi svatov na skupni večerji, danes pa naj bi si pred več kot 170 povabljenci, med katerimi sta tudi Taylor Swift in Paris Hilton, obljubila večno zvestobo.

Poročni vikend Selene Gomez in Bennyja Blanca se uradno začenja. Ameriška medija Entertainment Tonight in Us Weekly sta potrdila, da je par petkov večer izkoristil za svečano večerjo s svati, sobota pa da bo minila v znamenju poroke. "To bo ogromna poroka z zvezdniki, ki jo bo načrtovala Mindy Weiss," je za Us Weekly povedal neimenovan vir.

Čas za poročne zvonove: Selena Gomez bo dahnila usodni da
Čas za poročne zvonove: Selena Gomez bo dahnila usodni da FOTO: AP

Kdo vse naj bi se poroke udeležil? Poleg Selenine dolgoletne prijateljice Taylor Swift tudi Paris Hilton ter soigralci iz serije Only Murders in the Building Steve Martin, Martin Short in Ashley Park. V vlogo družic naj bi stopile njene dolgoletne prijateljice Ashley Cook, Raquelle Stevens, Courtney Lopez in sestrična Priscilla Marie.

Selena je o poročnih načrtih v pogovorni oddaji The Drew Barrymore Show spregovorila že meseca aprila, ko je dejala, da je Martinu Shortu 'ukazala', da mora imeti govor. "Steve Martin bo verjetno v roke vzel svoj banjo, Marty pa bo imel epski govor," se je pošalila.

"Benny in Selena želita, da bi bila njuna poroka sproščena in pomenljiva. Ne skrivata svoje ljubezni ali sreče. Poroka bo pravi odraz tega," pa je tik pred začetkom poročnega vikenda še povedal neimenovani vir blizu para.

