Čas za poročne zvonove: Selena Gomez bo dahnila usodni da

Poročni vikend Selene Gomez in Bennyja Blanca se uradno začenja. Ameriška medija Entertainment Tonight in Us Weekly sta potrdila, da je par petkov večer izkoristil za svečano večerjo s svati, sobota pa da bo minila v znamenju poroke. "To bo ogromna poroka z zvezdniki, ki jo bo načrtovala Mindy Weiss," je za Us Weekly povedal neimenovan vir.

Kdo vse naj bi se poroke udeležil? Poleg Selenine dolgoletne prijateljice Taylor Swift tudi Paris Hilton ter soigralci iz serije Only Murders in the Building Steve Martin, Martin Short in Ashley Park. V vlogo družic naj bi stopile njene dolgoletne prijateljice Ashley Cook, Raquelle Stevens, Courtney Lopez in sestrična Priscilla Marie.

Selena je o poročnih načrtih v pogovorni oddaji The Drew Barrymore Show spregovorila že meseca aprila, ko je dejala, da je Martinu Shortu 'ukazala', da mora imeti govor. "Steve Martin bo verjetno v roke vzel svoj banjo, Marty pa bo imel epski govor," se je pošalila.

"Benny in Selena želita, da bi bila njuna poroka sproščena in pomenljiva. Ne skrivata svoje ljubezni ali sreče. Poroka bo pravi odraz tega," pa je tik pred začetkom poročnega vikenda še povedal neimenovani vir blizu para.