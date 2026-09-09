Casey Affleck na rdeči preprogi pokazal 22-letnega sina

Casey Affleck se je na 83. beneškem filmskem festivalu premiere svojega novega filma Company udeležil v prav posebni družbi. Na rdeči preprogi se mu je pridružil njegov 22-letni sin Indiana Affleck, s katerim se igralec le redko pojavlja na javnih dogodkih. Oče in sin sta skupaj pozirala fotografom ob premieri filma, ki ga je Casey, mlajši brat hollywoodskega zvezdnika Bena Afflecka, režiral in pri njem sodeloval tudi kot scenarist. Indiana pa ni bil zgolj očetov spremljevalec, saj je v filmu tudi zaigral. Poleg njega v njem nastopa tudi Caseyjev mlajši, 18-letni sin Atticus, ki pa se bratu in očetu na rdeči preprogi ni pridružil. Oba sinova ima oskarjevec z nekdanjo ženo Summer Phoenix.

Indiana Affleck in njegov stric Ben Affleck FOTO: Profimedia

Casey je na novinarski konferenci spregovoril o tem, kako je bilo prvič režirati lastna otroka. Povedal je, da sta odraščala ob filmski industriji, zato jima ta svet ni bil tuj. "Mislim, da sta odraščala ob vsem tem, zato ju je to zanimalo in sta nekako že sama po sebi razumela, za kaj gre," je povedal in dodal, da se je nekaj podobnega zgodilo tudi njemu, saj je njegov oče dolga leta delal v gledališču: "Predvidevam, da se to prenaša iz generacije v generacijo, kar je res lepo. In bila sta pripravljena sodelovati."

Indiana Affleck in njegov stric Ben Affleck FOTO: Profimedia

Do vlog sta njegova sinova sicer prišla precej spontano. Med pripravami na film je Casey doma večkrat prebiral scenarij, Indiana in Atticus pa sta mu pomagala tako, da sta brala replike dveh najstniških likov. "Doma sem vedno znova prebiral scenarij, moja otroka pa sta brala vlogi mlajšega in starejšega najstnika. Bila sta fantastična," je pojasnil. Ko je film prišel v predprodukcijo, je ugotovil, da ima igralca za vlogi pravzaprav že pred seboj. Mlajši Atticus se je snemanju lahko pridružil med spomladanskimi počitnicami v srednji šoli, Indiana pa je pri projektu ostal precej dlje. "Indiana, starejši, je prišel, odigral svojo vlogo, nato pa ostal vsak dan in delal tudi v drugih oddelkih. Kidal je sneg, prenašal stojala za luči in se nikoli ni pritoževal – oziroma se je le redko," se je pošalil Affleck.