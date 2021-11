Casey Affleck znova zaljubljen, izbranka mlajša kar 23 let

Ob fotografijah je zapisal: ''Ona je moja ljubezen, vedno je tu, ko je treba ... '' je odkrito priznal in zapisal še, da je Cowanova nekoliko omahovala, preden se je odločila darovati kri. Razlog naj bi bile igle in pogled na življenjsko tekočino. Vse do zadnjega koraka se je pogumno spopadala s strahom, ko pa je zavihala rokav, je zdravstvenega delavca boječe vprašala: ''Ali obstaja možnost, da celo umrem?'' Ta ji je pojasnil, da je darovanje krvi varno ter tudi neboleče in hitro.

Zvezdnik filma Manchester by the Sea je bil z izbranko opažen že pred nekaj dnevi, ko sta si ob njegovem vozilu izmenjala nekaj poljubov, med strastnim dejanjem pa so ju v objektiv ujeli paparaci. Mediji so hitro izbrskali nekatere podrobnosti o mladenki. Caylee je igralka, znana po vlogah v filmih Sunrise in Heaven iz leta 2019 ter Willy Wonderland, ki je izšel letos.