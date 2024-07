Casey Affleck o preteklem neprimernem obnašanju: Lahko bi bil bolj spoštljiv

OGLAS

Mlajši brat igralca Bena Afflecka ni znan le po tem, da je njegov brat, mnogi ga poznajo po predrznih izjavah in nespoštljivem obnašanju, ki so sledili njegovemu uspehu na filmskih platnih. 48-letni Casey, ki je znan po filmu Manchester by the Sea, se svojega odnosa zaveda, v nedavni podkast oddaji It Happened in Hollywood pa je spregovoril tudi o tem, kaj bi lahko storil, da bi ravnal bolje, kot je.

Casey Affleck se zaveda, da njegovo obnašanje v preteklosti ni bilo vedno najbolj primerno. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnik je spregovoril o vlogi v filmu Jesse James in strahopetni Robert Ford iz leta 2007, ki mu je prinesla nominacijo za najboljšega stranskega igralca na oskarjih, priznal pa je, da bi se na raznih dogodkih lahko obnašal bolj spoštljivo: "Mislim, da sem na enem od dogodkov žvečil žvečilni gumi, ljudje pa so se nato spraševali, kdo pa misli, da je, ta smrkavec, da na podelitvi nagrad pred kamero žveči žvečilni gumi. Govorili so, da vsega skupaj nisem vzel dovolj resno." "Vseeno mi je, a hkrati mi ni. Sedaj se zavedam, da bi lahko bil bolj spoštljiv, saj je res pomenilo nekaj," je priznal in nadaljeval: "V določenih krogih nekatere stvari nekaj pomenijo, tvoji kolegi, ki so garači in zelo nadarjeni ljudje, pa jih opazijo. V veliki večini našo skupnost sestavljajo res krasni ljudje." "To je bila naša službena božična zabava. To so praznovanja naše industrije," je še pristavil, nato pa v opravičilo dodal, da je v tistem času dobil dojenčka in si je želel ostati doma, ne pa se udeležiti podelitve nagrad, ki mu je predstavljala dodaten stres.