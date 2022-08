Caseyja Afflecka na bratovi poroki ni bilo, a je J.Lo javno pozdravil v družini

Mlajši brat Bena Afflecka se njegovega poročnega slavja zaradi družinskih obveznosti ni mogel udeležiti, s čimer je spodbudil govorice o njunem odnosu. Pa vendar, 47-letni igralec se je kasneje odkupil s toplim pozdravom, ki ga je javno namenil Jennifer Lopez in jo tako uradno sprejel v njihovo družino.

Casey Affleck je na družbenem omrežju javno objavil zapis, ki ga je namenil svoji svakinji Jennifer Lopez. Ta je na poročni slovesnosti pred svati stopila v zakon z Benom Affleckom, s katerim sta se uradno poročila že pred tedni v Las Vegasu.

icon-expand Casey Affleck FOTO: Profimedia

24-letni Casey, ki se poročnega slavja v Georgii ni udeležil, je iskrene besede, ki jih je podal na hudomušen način, zapisal kar na Instagramu ter tako pomiril oboževalce, ki so zaradi njegove odsotnosti dvignili obrvi.

"Na dobre stvari je vredno počakati," je zabeležil Affleck in dodal starejšo fotografijo zaljubljencev. "Nazdravljam zasukom in preobratom, novim začetkom in dejstvu, da sta našla nove rezerve stare ljubezni," je čustveno dopisal. "Dobrodošla v družini. Pripravi se na kar nekaj disfunkcionalnosti. Šala. Šalim se," je navihano dejal in zaključil: "Jen, ti si zaklad. Zelo te imamo radi" in dopisal simbol srca.

53-letnica in tri leta mlajši izbranec sta na posestvu Riceboro pogostila prijatelje in družino, ki na njuni uradni poroki niso bili prisotni. Tridnevni dogodek se je pričel s petkovo večerjo in zaključil z nedeljskim piknikom.

icon-expand Casey Affleck si je na dan poroke v Georgii privoščil kavo v Los Angelesu. FOTO: Profimedia