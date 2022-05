Časovnica turbulentnega razmerja Amber in Johnnyja

Amber Heard in Johnny Depp sta se spoznala leta 2009 na snemanju filma Zapiti dnevnik . Johnny je nedavno pričal, da je takoj, ko je videl Amber na avdiciji, vedel, da je prava igralka za vlogo zapeljive Chenault, v katero se zaljubi novinar Paul Kemp, ki ga je upodobil on. Iskrica med njima je preskočila med snemanjem prizora, kjer se pod prho poljubita, saj sta oba dejala, da sta takrat čutila, da je med njima nekaj več kot zgolj profesionalni odnos. "Čutil sem nekaj, kar sem vedel, da ne bi smel," je pričal zvezdnik, ki je bil takrat še v zvezi s francosko pevko Vanesso Paradis , s katero ima dva otroka. Dodal je, da ga je naslednji dan po končanem snemanju Amber, ki je bila v tistem času v zvezi s fotografinjo Tasyo van Ree , obiskala v njegovi prikolici, kjer sta se pogovarjala in poljubila.

Poljub po snemanju naj bi bil vse, kar se je med igralcema zgodilo izven službenih obveznosti. Po zaključku filmskega projekta sta si izmenjala zgolj nekaj sporočil, med drugim pa je Johnny Amber poslal obleko, ki jo je nosila v Zapitem dnevniku, saj mu je dejala, da ji je bila všeč. Ljubezensko razmerje sta začela šele dve leti kasneje na turneji za njun film, ko sta bila oba samska. Amber je dejala, da je v Londonu igralca obiskala v hotelski sobi, kjer sta se poljubila in tako se je začela njuna romanca, ki je na začetku potekala odlično. "Bila je pozorna, ljubeča, pametna, prijazna, smešna in razumevajoča. Imela sva veliko skupnih točk – določena blues glasba, literatura. Tisto leto, leto in pol, je bilo neverjetno," je o začetku razmerja dejal Johnny, podobne občutke pa je imela tudi Amber: "V tega moškega sem se noro zaljubila. Ko sem bila z njim, sem v telesu čutila energijo in metuljčke. Zdelo se mi je, da me pozna in vidi, kot me ni še nihče."

O odnosu, ki sta ga imela Amber in Johnny pred in po poroki, poslušamo že nekaj tednov. Edino, pri čemer se oba strinjata, je, da sta bila prvo leto in pol v razmerju več kot srečna in do ušes zaljubljena, nato pa so se začele domnevne zlorabe, varanje, ljubosumje, izpadi jeze in nasilje. Njun odnos je bil vsekakor zelo turbulenten, pri čemer Amber trdi, da je bila žrtev nasilja ona, Johnny pa, da je bil to on.

Leta 2015 sta zvezdnika dahnila usodni 'da' na zasebnem otoku na Bahamih. Uradno sta se poročila že prej, doma v Los Angelesu, saj je bila Johnnyjeva mama takrat zelo bolna, zato sta se odločila zanjo prirediti manjše slavje, na katero je prišlo nekaj bližnjih prijateljev in družinskih članov. Večja zabava se je nato odvila na otoku, kjer so se gostje zabavali do poznih jutranjih ur, niso pa manjkali niti droge in alkohol.

Igralko naj bi zvezdnik prvič udaril, ko ga je vprašala o tetovaži, ki jo je namenil nekdanjemu dekletu Winoni Ryder . Med njunim razmerjem je nenehno pil in se drogiral, pod vplivom substanc pa naj bi bil do nje nasilen. Med drugim naj bi jo silil v občevanje s steklenico, imel jezne izbruhe ljubosumja in nadzoroval njeno igralsko kariero – niso mu bili po godu prizori, v katerih se je preveč razgalila.

Na drugi strani Depp trdi, da so vse trditve njegove nekdanje žene o nasilju lažne, saj je ni nikoli udaril. Pravi, da je ona v razmerju nenehno lagala, z njim manipulirala in ga v izbruhih jeze napadala – v njega naj bi v vrgla steklenice vodke in mu tako poškodovala prst ter ga s kopalniškimi vrati udarila v glavo.

Začetek javnega blatenja in ločitev

Njuni spori so naposled le pripeljali do prelomne točke, saj je po zgolj 15 mesecih zakona Heardova maja 2016 vložila ločitvene papirje, kot razlog pa navedla nepremostljive razlike. Nekaj dni kasneje je na sodišču zoper igralca zahtevala prepoved približevanja, v dokumentih pa navedla: "Živim v strahu, da se bo Johnny nenapovedano vrnil v moje stanovanje in me fizično in čustveno ustrahoval." Mesec kasneje je revija People objavila fotografije igralkinega obraza, na katerih ima krvavo ustnico in modrico na očesu, poškodbe, ki naj bi ji jih zadal takratni mož. Avgusta je TMZ objavil video, v katerem jezen Johnny brca in udarja v kuhinjske elemente, ob tem pa si nalije velik kozarec vina.

Ko so mediji že na veliko pisali o Johnnyju kot nasilnežu, se je Amber kljub prepovedi približevanja z njim želela pogovoriti v hotelu v San Franciscu. Igralec ji je takrat rekel, da je zgrožen, da se želi z njim pogovarjati, po tem ko ga je v javnosti prikazala v tako slabi luči. Obljubil ji je, da nikoli več ne bo videla njegovih oči, to obljubo pa je vse do danes držal, saj vedno, kadar se srečata na sodišču, vztrajno gleda vstran. Ona na drugi strani trdi, da je ne želi pogledati, ker se počuti krivega in ve, da laže.