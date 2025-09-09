Svetli način
Tuja scena

Cassie Donegan je postala nova miss ZDA

New York, 09. 09. 2025 09.57 | Posodobljeno pred 39 minutami

Avtor
K.Z.
V Združenih državah Amerike so izbrali novo miss. To je postala 27-letna Cassie Donegan, sicer predstavnica zvezne države New York. Svetlolaska je nasledila lanskoletno zmagovalko Abbie Stockard iz Alabame. Na lepotnem tekmovanju so sodelovale predstavnice vseh 50 zveznih držav.

Cassie Donegan je nova miss ZDA. V napetem finalu je 27-letnica premagala prvo spremljevalko Sadie Schiermeyer, sicer miss Teksasa, in drugo spremljevalko Paris Richardson, miss Floride. Poleg krone, lente in naziva je zmagovalka kot del nagrade prejela tudi štipendijo za šolnino v višini 42.500 evrov.

V enem od zadnjih krogov tekmovanja je Doneganova dobila nalogo, da odgovori na vprašanje, kako ostati pristna in hkrati profesionalna, njen odgovor pa je navdušil občinstvo. "Verjamem, da je biti stoodstotno zvest samemu sebi najpomembnejša stvar, ki jo lahko storiš, in če to vključuje izražanje sebe skozi piercinge ali tetovaže, potem to stoodstotno stori," je dejala zmagovalka in dodala: "Mislim, da nima nihče pravice nikomur govoriti, kaj lahko počne s svojim telesom. To je tvoje telo in v njem bi moral hoditi s ponosom."

Medtem ko jo je množica spodbujala, je Donegan z nasmehom spregovorila še o svojem stilu: "Jaz osebno hodim v oblačilih, ki jim moji bratje in sestre radi pravijo 'babičin šik', in mislim, da je to super."

Poleg tega, da je prejela glavni naziv, je Donegan tudi nadarjena pevka, kar je dokazala z osvojitvijo nagrade za najboljši talent, ki je del tekmovanja.

