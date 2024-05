Cassie po razkritju posnetka prekinila molk: Vedno bom okrevala zaradi svoje preteklosti

Casandra 'Cassie' Ventura je prekinila molk in prvič od razkritja videa, na katerem je vidno, kako jo nekdanji partner Sean Diddy Combs brca in poriva po hodniku hotela, spregovorila o svojih občutkih. 37-letnica je svojo izjavo podala na družbenem omrežju, kjer se je zahvalila za vso podporo, ki je je bila deležna, dodala, pa je, da bo zaradi nasilja, ki ga je bila deležna v preteklosti, vedno okrevala.

Pred dnevi je CNN objavil video, ki datira v leto 2016, na njem pa je vidno, kako glasbeni mogul Sean 'Diddy' Combs po hodniku hotela poriva svoje nekdanje dekle Casandro 'Cassie' Ventura, ko pa ta pade, jo začne brcati. Zvezdnik se je po objavi opravičil, 37-letna pevka in manekenka pa je šele sedaj prekinila molk in v izjavi, ki jo je objavila na Instagramu, zapisala, da bo zaradi svoje preteklosti še dolgo okrevala.

Cassie in Diddy marca 2016 FOTO: Profimedia icon-expand

Cassie je v zapisu najprej izrazila hvaležnost svoji družini, prijateljem, neznancem in tistim, ki jih bo šele spoznala, da so ji nudili oporo in ljubezen ter razložila, da ji je prav to pomagalo, da je ustvarila varno zatočišče za mlajšo različico sebe, da se je ustalila in se sedaj počuti varna. "A to je šele začetek. Nasilje v družini je velika težava. Zlomilo me je in postala sem oseba, kakršna si nikoli nisem predstavljala, da bi lahko bila. Z veliko truda sem sedaj boljša, a bom vedno okrevala zaradi svoje preteklosti. To zdravljenje se ne bo nikoli končalo, podpora pa mi pomeni vse. Hvala vam," je še zapisala.

Diddy se je le nekaj dni po objavi videa javno opravičil. "Bil sem ogaben, ko sem to naredil, in še vedno se gnusim sam sebi. Poiskal sem si strokovno pomoč. Šel sem na terapijo in na rehabilitacijo. Boga sem zaprosil za milost in usmiljenje. Res mi je žal," je povedal v posnetku, v katerem je obžaloval svoje dejanje, a s tem marsikoga ni prepričal. Med njimi je tudi odvetnica manekenke, pevke in igralke, ki jo je napadel, ki je v izjavi za CBS News dejala, da je njegovo opravičilo bolj namenjeno njemu kot tistim, ki jih je prizadel. "Ko so se javile Cassie in številne druge ženske, je vse zanikal in namigoval, da so njegove žrtve iskale plačilo," je dejala odvetnica Meredith Firetog in dodala: "Da se je bil prisiljen 'opravičiti' šele, ko se je izkazalo, da je njegovo večkratno zanikanje lažno, kaže na njegov patetični obup in nikogar ne bodo prevzele njegove neiskrene besede."