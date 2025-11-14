Častni zlati medved za življenjsko delo igralki Michelle Yeoh

Z oskarjem nagrajena malezijska igralka Michelle Yeoh je prejemnica častnega zlatega medveda za življenjsko delo, ki ji ga bodo podelili 12. februarja prihodnje leto ob odprtju mednarodnega filmskega festivala Berlinale, so danes sporočili v Berlinu.

"Michelle Yeoh velja za eno najbolj vsestranskih in vplivnih igralk svoje generacije. S kariero, ki se razteza čez štiri desetletja in več celin, je pustila trajen pečat v mednarodnem filmu," so o igralki, ki je bila leta 1999 članica mednarodne žirije Berlinala, zapisali v današnjem sporočilu za javnost.

Michelle Yeoh FOTO: Profimedia icon-expand

Po besedah vodje Berlinala Tricie Tuttle je Yeoh vizionarska umetnica in performerka, katere delo presega meje - geografske, jezikovne ali filmske. "Njena močna prisotnost, neustrašne umetniške odločitve in nezamenljiv slog so trajno zaznamovali generacije filmskih ustvarjalcev in oboževalcev na Berlinalu in po vsem svetu," je še dodala Tuttle. O svojih povezavah z Berlinalom je Yeoh povedala, da je Berlin vedno imel posebno mesto v njenem srcu. "Bil je eden prvih festivalov, ki je moje delo sprejel s toplino in velikodušnostjo. Vrniti se po vseh teh letih in videti, da je moje potovanje v kinematografiji cenjeno, mi pomeni zelo veliko," so navedli njene besede v sporočilu za javnost.

Michelle Yeoh je leta 2023 prejela oskarja FOTO: Profimedia icon-expand