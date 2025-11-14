Častni zlati medved za življenjsko delo igralki Michelle Yeoh

"Michelle Yeoh velja za eno najbolj vsestranskih in vplivnih igralk svoje generacije. S kariero, ki se razteza čez štiri desetletja in več celin, je pustila trajen pečat v mednarodnem filmu," so o igralki, ki je bila leta 1999 članica mednarodne žirije Berlinala, zapisali v današnjem sporočilu za javnost.
Po besedah vodje Berlinala Tricie Tuttle je Yeoh vizionarska umetnica in performerka, katere delo presega meje - geografske, jezikovne ali filmske. "Njena močna prisotnost, neustrašne umetniške odločitve in nezamenljiv slog so trajno zaznamovali generacije filmskih ustvarjalcev in oboževalcev na Berlinalu in po vsem svetu," je še dodala Tuttle.
O svojih povezavah z Berlinalom je Yeoh povedala, da je Berlin vedno imel posebno mesto v njenem srcu. "Bil je eden prvih festivalov, ki je moje delo sprejel s toplino in velikodušnostjo. Vrniti se po vseh teh letih in videti, da je moje potovanje v kinematografiji cenjeno, mi pomeni zelo veliko," so navedli njene besede v sporočilu za javnost.
Yeoh je za vlogo lastnice pralnice v filmu Vse povsod naenkrat leta 2023 kot prva azijska igralka prejela oskarja za glavno vlogo. Med drugim je nastopila tudi v več akcijskih filmih. V filmu o agentu Jamesu Bondu iz leta 1997 007 - Jutri nikoli ne umre je igrala Bondovo dekle, prav ta vloga pa ji je prinesla mednarodni preboj. Videti jo je bilo mogoče tudi v fantazijskem muzikalu Žlehtnoba.
Berlinale s častnim zlatim medvedom za življenjsko delo počasti osebnosti, ki so trajno prispevale k filmski umetnosti. Med dosedanjimi nagrajenci so Helen Mirren, Martin Scorsese, Meryl Streep, Steven Spielberg in Tilda Swinton.
Poleg mednarodnih filmskih festivalov v francoskem Cannesu in italijanskih Benetkah Berlinale sodi med največje evropske filmske festivale.
