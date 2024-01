Častnica ameriških letalskih sil Madison Marsh je postala Miss Amerike

Tri leta pozneje je bila okronana za Miss Kolorada, le nekaj dni pozneje pa je diplomirala na USAFA in prejela svojo prvo nalogo kot podporočnica. Poleg šolanja na Harvard Kennedy School, kjer študira javno politiko, naj bi sodelovala pri raziskavah o zgodnjem odkrivanju raka trebušne slinavke na Harvard Medical School in Dana-Farber Cancer Institute.

"Kot novinec na akademiji boste morda težko našli svojo identiteto v zelo novem in zahtevnem okolju," je povedala Tehnološkemu inštitutu letalskih sil. "Moja sestrična je dolgo časa tekmovala na lepotnih tekmovanjih in ena od velikih stvari, ki mi je všeč, je družbeno koristni vidik in osredotočenost na javno nastopanje," je priznala.

Medtem ko je bila vpisana na Akademijo ameriških letalskih sil, so Marshovo lepotna tekmovanja pritegnila kot obšolska dejavnost, saj je v njih videla izpolnitev želje po družbeno koristnem delu in javnem nastopanju.

Njena mati je leta 2018 umrla zaradi raka trebušne slinavke, kar jo je spodbudilo k zagovarjanju oskrbe pacientov in raziskav prek neprofitne organizacije Whitney Marsh Foundation, imenovane po njeni mami.

Čeprav so lepotna tekmovanja in vojaška služba različni, je Marshova dejala, da je tudi veliko podobnosti, ker služiš domovini, vendar na drugačen način. "Ko si oblečem uniformo, služim in predstavljam našo državo," je povedala za študentski časopis Harvarda The Crimson. "Ko si nadenem krono in lento, služim in predstavljam svojo skupnost."

Marshova svojemu času na letalski akademiji ne pripisuje le uspeha pri tem, da je postala podporočnica in dobila polno štipendijo za Harvard, ampak tudi za svojo krono Miss Kolorada. "Mislim, da se nikoli ne bi vpisala na Harvard, če ne bi šla na letalsko akademijo," je povedala za The Crimson. "Mislim, da nikoli ne bi postala Miss Kolorada brez letalske akademije, ker so me usposobili in izpopolnili moje vodenje."

Kako ji je vojaško usposabljanje pomagalo pri usposabljanju za tekmovanje

Udeleženci tekmovanj so znani po svojih intervjujih, predstavitvah z družbenim učinkom in večernih oblekah, vendar je še en pomemben del tekmovanj fitnes, vidik, ki ga je Marshova lažje spoznala zaradi njenega vojaškega usposabljanja. "Tekmovanja se spreminjajo in ena od sprememb je ta, kaj ženskam pomeni biti fizično sposoben," je Marshova povedala za AFIT.