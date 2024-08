Častno srce Sarajeva tudi za ameriškega igralca Johna Turturra

"Odločili smo se narediti pravo stvar in podeliti naše srce Johnu Turturru . S kariero, ki traja več kot štiri desetletja, je poskrbel za nepozabne nastope v raznolikih vlogah. Zaradi njegove predanosti filmski obrti, vsestranskosti in sposobnosti, da vsakemu liku, ki ga upodobi, vnese globino in pristnost, ga je z veseljem pogledati vsakič, ko stopi na sceno," so na spletni strani festivala objavili izjavo direktorja Sarajevskega filmskega festivala Jovana Marjanovića .

Turturro je študiral na SUNY New Paltz in Yale School of Drama. Sodeloval je s številnimi priznanimi filmskimi ustvarjalci in med drugim zaigral v filmih Spika Leeja Naredi, kar je prav in Džungelska vročica, Barva denarja Martina Scorseseja ter filmih Roberta Redforda Kviz, Toma DiCilla Škatla mesečine in Nannija Morettija Moja mati. Leta 2004 je zaigral v zgodovinski drami Skrivni prehod režiserja Ademirja Kenovića iz BiH.

Kot pogost sodelavec Joela in Ethana Coena je Turturro igral tudi v več njunih filmih. Za glavno vlogo v Bartonu Finku bratov Coen je prejel nagrado za najboljšega igralca na filmskem festivalu v Cannesu in nagrado David Donatello. Nastopil je tudi v njunih filmih Kdo je tu nor?, Millerjevo križišče in Veliki Lebowski, kjer je igral ikoničnega lika Jesusa Quintano. Leta 2020 je Turturro Jesusa odigral tudi v filmu The Jesus Rolls, za katerega je sam napisal scenarij, ga režiral in odigral tudi glavno vlogo.