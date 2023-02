Cate Blanchett nasprotovala seksistični potezi snemalca

Podobno potezo je dvakratna oskarjeva nagrajenka naredila leta 2014, prav tako na podelitvi nagrad SAG. Njeno opozorilo na seksizem, ki se dogaja na hollywoodskih rdečih preprogah, je takrat v javnosti precej odmevalo. Ko je pred prireditvijo podala izjavo za portal E! News , je namreč zaustavila snemalca, ki je s kamero počasi od glave do pet posnel njeno telo. Sklonila se je navzdol, pogledala v kamero in dejala: "Ali to narediš tudi moškim? To je stvar, ki se kar zgodi. Ali misliš, da se bo tam spodaj zgodilo kaj fascinantnega?" Številni so kasneje opazili, da je imela prav, saj portal moškim, ki so se sprehodili po rdeči preprogi, ni namenil podobnih posnetkov.

Blanchettova je po incidentu v intervjuju z Anne Summers spregovorila o seksizmu in objektivizaciji žensk na rdeči preprogi, kjer je več pozornosti kot njihovem talentu in dosežkom namenjeno njihovim oblekam. Dejala je, da je snemalca soočila z dejanjem v obdobju, ko se je udeležila toliko dogodkov, da bi v primeru, da jo še nekdo vpraša, kaj ima oblečeno, začela kričati. "Govorila sem in kamera je začela delati to (z roko je nakazala počasno premikanje kamere od glave navzdol, op. a.) in pomislila sem: 'Kaj dela?' Nato je znova šla navzgor. To je nekaj, kar so učili mojega brata in nekaj, kar učim svoje sinove – ženske s pogledom nikoli ne premeriš od glave do pet. Pomislila sem: 'To je točno to, kar ta moški počne s kamero.'" Dodala je, da je sicer hvaležna za vse izjemne talente, s katerimi je na podelitvah nagrad obkrožena, a kljub temu tam prihaja do številnih nespoštljivih situacij in medijskega cirkusa.