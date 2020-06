Cate Blanchett v karanteni utrpela poškodbo z motorno žago

Cate je o nesreči, ki bi se lahko končala s hujšimi posledicami, spregovorila v intervjuju z nekdanjo avstralsko premierko Julio Gillard. V podcastu je najprej zgolj bežno omenila dogodek in ga označila za manj razburljiv, kot se morda sliši. Kasneje pa je o neljubem pripetljaju, ki se je zgodil med preživljanjem karantene, povedala: ''Dobro sem. Imela sem manjšo nesrečo z motorno žago, kar zveni izredno, izredno razburljivo, vendar temu ni tako. Razen manjše ureznine je vse v najlepšem redu.''Cate podrobnosti o dogodku ni delila, do nesreče pa je najverjetneje prišlo med urejanjem okolice družinskega domovanja, saj je zvezdnica že v preteklosti govorila o svoji ljubezni do vrtnarjenja in narave.