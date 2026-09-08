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Tuja scena

Catherine in William sina Georgea pospremila na pomemben prvi šolski dan

London, 08. 09. 2026 16.53 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Kate in William pospremila sina princa Georgea na prvi dan na Etonu

Za princa Georgea se je začelo povsem novo življenjsko poglavje. 13-letni sin valižanskega princa Williama in princese Catherine je prvič prestopil prag prestižnega kolidža Eton, kjer bo kot redni dijak tudi bival. Na pomemben prvi dan sta ga pospremila oba starša, s tem pa je George po 31 letih ponovil očetove korake. William je namreč na isti šoli začel šolanje pri enakih letih, na prvi dan pa sta ga takrat pospremila princesa Diana in takratni princ Charles.

Princ George je začel novo poglavje svojega odraščanja. 13-letni prestolonaslednik je imel prvi dan na prestižnem kolidžu Eton, kamor sta ga pospremila starša, valižanski princ William in princesa Catherine. George je tako stopil po očetovih stopinjah, saj je Eton med letoma 1995 in 2000 obiskoval tudi William. Prizor ob Georgeevem prihodu je zato močno spominjal na dogajanje pred 31 leti, ko je tedaj 13-letnega Williama na prvi šolski dan pospremila njegova družina. Čeprav sta bila takrat že tri leta ločena, sta bila ob sinu tako princesa Diana kot takratni princ Charles, današnji kralj Karel III. Pridružil se jim je tudi princ Harry, ki je bil takrat star deset let in je tri leta pozneje tudi sam začel obiskovati Eton.

George je pred tem skupaj z mlajšo sestro, 11-letno princeso Charlotte, in osemletnim bratom, princem Louisom, obiskoval šolo Lambrook. Vsi trije so jo začeli obiskovati leta 2022, potem ko se je družina iz Londona preselila v Windsor. Z začetkom novega šolskega leta pa se njihove poti prvič po štirih letih ločujejo. George se je preselil na Eton, Charlotte in Louis pa ostajata na Lambrooku. Mlajša sorojenca se mu na prvi dan na novi šoli nista pridružila, razlog za njuno odsotnost pa uradno ni bil razkrit. Najverjetneje je povezan z njunimi lastnimi pripravami na začetek šolskega leta.

Kate in William z mladim princem Georgeem in princeso Charlotte na poti v šolo.
Kate in William z mladim princem Georgeem in princeso Charlotte na poti v šolo.
FOTO: Profimedia

Eton bo za Georgea pomenil tudi precejšnjo spremembo, saj bo prvič postal redni dijak internata. Kljub temu mu spanje zunaj doma ni povsem tuje, saj so tudi učenci Lambrooka občasno prenočevali v šoli. Odločitev, kam bo George nadaljeval šolanje, je bila sicer predmet številnih ugibanj. William in Kate naj bi temeljito preučila različne možnosti, a naj bi si George že dlje časa želel obiskovati prav očetovo nekdanjo šolo. "George si je vedno želel iti po očetovih stopinjah," je pred časom povedal vir, ki je blizu kraljeve družine.

William s sinom Georgeem ob enem njegovih prvih šolskih dni.
William s sinom Georgeem ob enem njegovih prvih šolskih dni.
FOTO: Profimedia

Prestižni Eton, ki ga je leta 1440 ustanovil kralj Henrik VI., velja za eno najbolj znanih britanskih šol. Letna šolnina znaša približno 66.000 britanskih funtov, njegove klopi pa so skozi stoletja obiskovali številni člani britanske kraljeve družine in kar 20 britanskih premierjev. William naj bi imel na Eton lepe spomine, šola pa je zanj postala še posebej pomembna po smrti njegove mame princese Diane leta 1997, ko je bil star 15 let. Tam je našel stabilno okolje in spletel tesna prijateljstva, nekateri njegovi takratni prijatelji pa še danes ostajajo del njegovega najožjega kroga.

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Georgea na Etonu zdaj čakajo tudi nekatere dolgoletne šolske tradicije. Med prvimi preizkušnjami bo tako imenovani preizkus barv, pri katerem mora poznati uradne barve 25 internatskih hiš in lokacije različnih šolskih stavb. Charlotte pa čez nekaj let svojega starejšega brata na Etonu ne bo mogla posnemati, saj je šola namenjena izključno fantom. Ena od možnosti zanjo naj bi bil kolidž Marlborough, ki ga je v mladosti obiskovala njena mama Catherine.

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