Tuja scena

Catherine O'Hara nekaj ur pred smrtjo urgentno odpeljana v bolnišnico

Los Angeles, 30. 01. 2026 20.39

Avtor:
E.K.
Catherine O'Hara

Po kratki bolezni je v Los Angelesu v 72. letu umrla legendarna igralka Catherine O'Hara. V jutranjih urah so jo reševalci nujno odpeljali v bolnišnico, kjer je nato izgubila življenjsko bitko. Pokojna, ki je imela zaradi redkega zdravstvenega stanja organe v telesu zrcalno razporejene, je za seboj pustila moža in dva sinova.

Igralko Catherine O'Hara, ki je danes v 72. letu izgubila bitko z življenjem, so reševalci v jutranjih urah odpeljali v losangeleško bolnišnico, kjer je kasneje tudi umrla. Nujna medicinska pomoč je bila po poročanju predstavnika gasilske službe Los Angelesa ob 4.48 zjutraj poklicana na njen dom v Brentwoodu. Zaenkrat še ni znano, kaj je bil vzrok njene smrti, so pa iz njene agencije Creative Artists Agency potrdili, da je bila za igralko usodna kratka bolezen.

Catherine O'Hara in Macaulay Culkin v filmu Sam doma
Catherine O'Hara in Macaulay Culkin v filmu Sam doma
FOTO: Profimedia

O'Hara je sicer živela s situs inversus – izjemno redkim stanjem, pri katerem se vsi organi posameznika pojavijo na nasprotni strani telesa kot pri običajni populaciji. Srce ji je bilo na primer na desni strani in ne na levi kot pri večini ljudi. Stanje je običajno neškodljivo, vendar lahko oteži diagnosticiranje zapletov, saj se simptomi pri tistih z zrcalnimi organi lahko pojavijo drugače.

Po poročanju tujih medijev se stanje diagnosticira pri približno enem od 10.000 ljudi, sicer pa je pogostejše pri moških. S prirojeno anatomsko posebnostjo med drugim živita tudi pevca Enrique Iglesias in Donny Osmond. Zaenkrat še ni znano, ali je bilo stanje povezano s smrtjo zvezdnice priljubljenih filmov Sam doma, kjer je igrala Kevinovo mamo Kate McCallister.

Pokojna zvezdnica je za seboj pustila moža Boba Welcha, s katerim je bila poročena 33 let, in njuna dva sinova, 31-letnega Matthewa in 29-letnega Lukea.

Catherine O'Hara v filmu Beetlejuice iz leta 1988.
Catherine O'Hara v filmu Beetlejuice iz leta 1988.
FOTO: Profimedia

Catherine O'Hara je svojo izjemno uspešno kariero začela leta 1974 v gledališču The Second City v svojem domačem Torontu v Kanadi. Svetovno slavo pa si je pridobila z vlogo Delie Deetz v filmu Tima Burtona Beetlejuice.

Razlagalnik

Situs inversus je redka prirojena anomalija, pri kateri so organi posameznika zrcalno obrnjeni glede na normalno anatomsko postavitev. Na primer, srce je lahko na desni strani prsnega koša namesto na levi, jetra na levi namesto na desni, in tako naprej. V večini primerov ta pogoj ne povzroča zdravstvenih težav in ljudje z njim živijo normalno življenje, čeprav lahko zaplete pri diagnosticiranju nekaterih bolezni, saj se simptomi lahko pojavijo na nasprotni strani telesa. Ocenjuje se, da se situs inversus pojavi pri približno enem od 10.000 ljudi, pogosteje pa pri moških kot pri ženskah.

Tim Burton je ameriški filmski režiser, producent, pisatelj in animator, znan po svojem edinstvenem vizualnem slogu, ki pogosto združuje elemente fantastike, grozljivk in črne komedije. Njegova dela so prepoznavna po nenavadnih likih, izraziti estetiki in pogosto temačni, a hkrati igrivi atmosferi. Med njegova najbolj znana dela poleg filma 'Beetlejuice' spadajo tudi 'Edward Škarjenroki', 'Batman', 'Urejena', 'Velika riba' in 'Mrtva nevesta'.

The Second City je znano improvizacijsko gledališče in komedijski center s sedežem v Chicagu, Illinois, ki je bilo ustanovljeno leta 1959. Velja za eno najvplivnejših institucij na področju improvizacijske komedije in satiričnega gledališča. Mnogi znani komiki in igralci, vključno s Catherine O'Hara, Billom Murrayjem, Johnom Belushijem in Tino Fey, so svojo kariero začeli ali jo razvili v The Second City, preden so postali zvezde na televiziji, filmu ali v drugih medijih.

Vprašanja in odgovori so narejeni s pomočjo umetne inteligence.
Odlična igralka je bila. Naj počiva v miru.
