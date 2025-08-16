Svetli način
Catherine Zeta-Jones: Če ne bi bila igralka, bi bila arhitektka

16. 08. 2025

Avtor
E.K.
Catherine Zeta-Jones je v intervjuju za People razkrila, da bi si želela biti arhitektka in notranja oblikovalka, če ne bi bila igralka. S soigralko iz priljubljene serije Wednesday, Jenno Ortego, sta se pogovarjali tudi o podobnostih med njima, tako v pristopu k igralski obrti kot v smislu za humor.

Catherine Zeta-Jones je razkrila, kaj bi počela, če se ne bi v življenju posvetila igralski karieri. V intervjuju za People jo je po željenem poklicu vprašala soigralka Jenna Ortega. "Mislim, da bi se ukvarjala z arhitekturo in notranjim oblikovanjem, moja lepa Jenna," je dejala 55-letnica in dodala: "Moram reči, da je to moja strast in razmišljam o spletnem tečaju, da bi diplomirala iz tega področja."

Catherine Zeta-Jones
Catherine Zeta-Jones FOTO: Profimedia

22-letna Ortega ji je nemudoma dejala, da bi sama potrebovala pomoč pri opremljanju lastnega doma. "Če bi vstopili v moj dom, bi bilo videti, kot da tam nihče ne živi. Po tleh so samo knjige, " je povedala mlada, nadobudna igralka. "Dajte mi dimenzije, dajte mi nekaj estetike! Poslala ti bom nekaj odličnih idej. Rada to počnem – še posebej z denarjem drugih ljudi, " se je pošalila Zeta-Jones.

Catherine Zeta-Jones in Jenna Ortega v družbi soigralcev.
Catherine Zeta-Jones in Jenna Ortega v družbi soigralcev. FOTO: Profimedia

Catherine Zeta-Jones – ki ima z možem Michaelom Douglasom hčerko Carys in sina Dylana – pravi, da imata z Ortego, svojo hčerko iz priljubljene serije Wednesday, veliko podobnosti. "Čutim, da sem del tebe in ti si na čudovit način del mene," je dejala izkušena igralka in dodala: "Najprej mislim, da imava zagon in ceniva to, kar počneva, kot obrt, v nasprotju s tem, da bi bila le del sveta slavnih. Imava tudi smisel za humor, ki ga obe prepoznava. Včasih pogledam svoje mlajše fotografije in res sva si podobni." Jenna Ortega je nato dejala: "To je največje darilo mojega življenja, če je to na kakršen koli način res."

