Catherine Zeta-Jones: Če ne bi bila igralka, bi bila arhitektka

Catherine Zeta-Jones je v intervjuju za People razkrila, da bi si želela biti arhitektka in notranja oblikovalka, če ne bi bila igralka. S soigralko iz priljubljene serije Wednesday, Jenno Ortego, sta se pogovarjali tudi o podobnostih med njima, tako v pristopu k igralski obrti kot v smislu za humor.

Catherine Zeta-Jones je razkrila, kaj bi počela, če se ne bi v življenju posvetila igralski karieri. V intervjuju za People jo je po željenem poklicu vprašala soigralka Jenna Ortega. "Mislim, da bi se ukvarjala z arhitekturo in notranjim oblikovanjem, moja lepa Jenna," je dejala 55-letnica in dodala: "Moram reči, da je to moja strast in razmišljam o spletnem tečaju, da bi diplomirala iz tega področja."

Catherine Zeta-Jones FOTO: Profimedia icon-expand

22-letna Ortega ji je nemudoma dejala, da bi sama potrebovala pomoč pri opremljanju lastnega doma. "Če bi vstopili v moj dom, bi bilo videti, kot da tam nihče ne živi. Po tleh so samo knjige, " je povedala mlada, nadobudna igralka. "Dajte mi dimenzije, dajte mi nekaj estetike! Poslala ti bom nekaj odličnih idej. Rada to počnem – še posebej z denarjem drugih ljudi, " se je pošalila Zeta-Jones.

Catherine Zeta-Jones in Jenna Ortega v družbi soigralcev. FOTO: Profimedia icon-expand